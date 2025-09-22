Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2025 RUMBO A OCTUBRE

Karina y Santiago Caputo se juntaron para definir la estrategia bonaerense

Los líderes de las dos facciones del gobierno mileísta encabezaron una reunión de la mesa bonaerense para delinear la campaña en la provincia luego de la derrota de hace dos semanas. También estuvo Sebastián Pareja.

