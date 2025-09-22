22 de septiembre de 2025
RUMBO A OCTUBRE
Karina y Santiago Caputo se juntaron para definir la estrategia bonaerense
Los líderes de las dos facciones del gobierno mileísta encabezaron una reunión de la mesa bonaerense para delinear la campaña en la provincia luego de la derrota de hace dos semanas. También estuvo Sebastián Pareja.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, y el poderoso asesor Santiago Caputo, líder de las “Fuerzas del Cielo”, se reunieron hoy en la Casa Rosada para delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
Karina y Caputo encabezaron un cónclave de la mesa política bonaerense del espacio libertario, en la que también estuvo Sebastián Pareja, el presidente y armador del partido en territorio bonaerense.
Pareja, del riñón karinista, viene reuniéndose con los coordinadores “violetas” de cada sección electoral para afinar el lápiz a dos semanas de una elección con resultados adversos para el mileísmo, ya que Fuerza Patria dominó en los comicios legislativos del domingo 7, con una diferencia de casi 14 puntos por sobre LLA y obteniendo la victoria en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses.
Hoy, el titular bonaerense de la agrupación libertaria se encontró con los referentes de la quinta sección electoral (donde LLA obtuvo la victoria) y luego participó del cónclave de la mesa política en la Rosada.
De la reunión también formó parte el intendente de Tres de Febrero y senador electo por la primera sección electoral, Diego Valenzuela.
Fuentes del oficialismo puntualizaron que “la prioridad es ordenar el trabajo territorial y aceitar la coordinación electoral de cara a la recta final” hacia las elecciones del 26 de octubre, en las que en la provincia de Buenos Aires se elegirán diputados nacionales.
La reunión de la mesa libertaria bonaerense se da en medio de una interna que, aun antes de la derrota electoral, hizo eje en el armado de las listas de candidatos en la Provincia. También, en medio de cuestionamientos a Karina Milei por la supuesta trama de corrupción que revelarían los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.