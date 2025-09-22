22 de septiembre de 2025
CON AMIGOS ASÍ...
¿Se abre?: Un diputado electo de LLA dice que el gobierno de Milei está “groggy”
El ex intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, aventuró que al gobierno podría irle “mal en octubre” y que entonces podría volver al ruedo el PRO. También criticó las “formas” de Milei. El antecedente Bondarenko.
Son días revueltos para el gobierno de Javier Milei tras la derrota electoral de principios de este mes en la provincia de Buenos Aires y con el valor del dólar y el riesgo país en niveles récord. En ese contexto, un diputado electo de La Libertad Avanza (LLA), que supo ser intendente de Bahía Blanca, dijo que ve “groggy” al gobierno nacional y aventuró que el PRO, partido en el que revista, podría volver a ocupar un lugar central en el espectro de la centroderecha.
Se trata de Héctor Gay, un hombre del partido fundado por Mauricio Macri que fue tercer candidato en la lista libertaria de la sexta sección electoral y que, gracias al resultado obtenido por el espacio violeta en esa región, a partir de diciembre ocupará una banca en la Legislatura bonaerense por la alianza entre los espacios amarillo y violeta.
“Lo veo groggy”, dijo Gay sobre el gobierno de Milei. Y postuló la hipótesis de que, si el oficialismo sufre una nueva derrota en los comicios nacionales del 26 de octubre, el PRO podría ser el centro de un nuevo reagrupamiento de las fuerzas orientadas hacia la derecha política.
“No quiero que al gobierno le vaya mal”, dijo el exintendente bahiense durante una entrevista, pero aventuró un escenario: “Suponete que al gobierno le va mal en octubre y queda medio temblando. Puede haber en el mediano plazo un reagrupamiento en torno al PRO”.
“En el corto plazo, es evidente que LLA se fagocitó al PRO”, analizó Gay, pero advirtió que “hay que ver qué pasa” en el futuro mediato, porque “el PRO representa a un sector de centroderecha republicano que históricamente ha estado en la Argentina”.
Gay compartió la boleta de LLA (y compartirá bloque a partir de diciembre) con Oscar Liberman, otro bahiense que también buscó la intendencia, y que es un férreo defensor del modelo de Milei. El exalcalde criticó lo que llamó “las formas” del Presidente y explicó que aunque coincide con el rumbo general del gobierno, no está de acuerdo con las medidas tomadas respecto del hospital Garrahan, el financiamiento de las universidades y el área de discapacidad.
“Mantener un rumbo en donde no se gaste más de lo que entra, se mantenga un equilibrio y sea más confiable, es saludable”, dijo Gay, pero advirtió que eso “no implica que tengas que poner en situación dramática el Garrahan o los docentes universitarios, o los discapacitados. Eso no”, enfatizó.
Algo similar ocurrió con otro diputado provincial electo de LLA, en este caso por la tercera sección electoral. El excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabezó la boleta libertaria en ese bastión peronista, poco después de los comicios del domingo 7 contó, en una entrevista, que su madre es jubilada y no llega a fin de mes, en lo que muchos leyeron una crítica a las políticas de Milei hacia los trabajadores pasivos.