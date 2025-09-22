Modo profe: el gobernador explicó cómo votar y criticó el “capricho” de Milei con la Boleta Única de Papel
El gobernador mostró un ejemplar de la BUP y enseñó paso a paso cómo marcar los casilleros, mientras cuestionó la decisión de Milei de implementar un nuevo sistema de votación, al que calificó de arbitrario y más costoso.
Compartir
Al cierre de la conferencia de prensa del lunes, el gobernador Axel Kicillof mostró su faceta docente y, con un ejemplar de la Boleta Única de Papel (BUP), explicó paso a paso cómo completar y qué casilleros marcar, tomando como ejemplo la fracción que responde a los candidatos de Fuerza Patria.
Durante su exposición, Kicillof se refirió al modo de votación de la elección del 26 de octubre, buscando aclarar “confusiones” generadas por el Gobierno nacional. “Mi presencia hoy en la ya clásica conferencia de los lunes que lleva adelante el ministro de Gobierno tiene que ver por dos cuestiones. Hablar del modo de votación del 26 de octubre. La verdad, ya vemos que, como ocurre en varios terrenos, las decisiones del gobierno nacional, las decisiones de Milei, no solo están fundadas en mentiras, en engaños, sino que generan confusión y esto es lo que vemos de cara a las elecciones de octubre”, señaló el mandatario.
En cuanto al sistema de votación, el gobernador recordó que la elección de septiembre se realizó con el sistema tradicional, más económico y sin denuncias de fraude, mientras que Milei impuso la BUP. “Este es un capricho de Milei. Una decisión que no se tomó por la solidez del sistema ni por el costo del sistema, se tomó por una conveniencia política”, afirmó. Al concluir, Kicillof instó a los votantes: “Traten de votar a los que no les mienten”.