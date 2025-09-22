Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2025 CIENCIA

Gemelos Digitales: la herramienta clave de IA para la prevención de enfermedades

El avance, acelerado por los últimos conocimientos en inteligencia artificial, promete, para muchos científicos, una revolución en la medicina comparable a la secuenciación del genoma.

Compartir