22 de septiembre de 2025
MEDIDAS
Retenciones cero: el Gobierno apuesta al campo para frenar la corrida del dólar
La medida busca acelerar la liquidación de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. El campo respaldó la decisión, aunque pidió precisiones sobre su implementación.
El Gobierno anunció que hasta el 31 de octubre regirá un esquema de retenciones cero para todos los granos, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en medio de la crisis cambiaria. La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, quien aseguró que se trata de una respuesta frente a la incertidumbre generada por “la vieja política”.
El anuncio llega en un contexto de fuerte presión sobre el mercado cambiario, con el dólar cotizando en torno a los 1.500 pesos, en el techo de la banda. Según explicó Adorni, la decisión busca reforzar las reservas del Banco Central, estabilizar el mercado y dar previsibilidad al programa económico, aunque no aclaró si la disposición incluye a la soja, el principal producto de exportación del país.
La primera reacción del sector agroexportador fue positiva. El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, sostuvo que “se apoya toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales”, aunque advirtió que resta conocer los detalles de la implementación y los plazos concretos para su operatividad.
De acuerdo con lo informado, la resolución regirá por poco más de un mes y se aplicará a todos los cultivos. Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar una señal al campo para que anticipe sus ventas al exterior, en un intento por frenar la volatilidad cambiaria y sostener su programa económico.