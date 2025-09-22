Retenciones cero: el Gobierno apuesta al campo para frenar la corrida del dólar

MEDICION

Crisis y desgaste en el frente: crece la desaprobación de la gestión de Milei La desaprobación al gobierno de Javier Milei superó el 60% y crece el voto castigo por la corrupción y la crisis económica. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo sigue detrás de Fuerza Patria y la mayoría reclama un cambio de rumbo antes de las elecciones de octubre.