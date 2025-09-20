Caos, demoras y cancelaciones: ciberataque interrumpe operaciones de los aeropuertos de Europa

Durante la noche del viernes, un ataque informático golpeó a un proveedor clave de servicios para los sistemas de gestión de pasajeros de pasajeros. El Aeropuerto de Bruselas confirmó que, por ese motivo, la facturación y el embarque solo pudieron realizarse de forma manual, lo que tuvo un "gran impacto" en los horarios de vuelo.

En Berlín-Brandenburgo, las autoridades también informaron que el proveedor de sistemas de gestión de pasajeros fue blanco del ataque, lo que obligó a cortar las conexiones y operar bajo estrictos protocolos de emergencia.

El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, el más concurrido de Europa, reportó que un “problema técnico” afectó a un proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque.



“Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos para los pasajeros que parten”, detalló Heathrow en un comunicado.

Dado el problema, se recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos. En Bruselas, la atención se volvió completamente manual, lo que generó demoras y complicaciones para quienes intentaban despachar el equipaje o conseguir su tarjeta de embarque.Collins Aerospace, la empresa estadounidense de tecnología de aviación y defensa filial de RTX Corp fue el blanco de ataque. Hasta el momento, no hubo voceros disponibles en la sede de Collins en el Reino Unido, ubicada cerca del aeropuerto de Gatwick, para dar explicaciones de lo sucedido.Por último, la incertidumbre y las demoras continuaron en los aeropuertos afectados, donde miles de pasajeros esperaron durante horas para poder embarcar.