Apps
Sábado, 20 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
20 de septiembre de 2025
INTERNACIONALES

Caos, demoras y cancelaciones: ciberataque interrumpe operaciones de los aeropuertos de Europa

El incidente afectó los sistemas de facturación y embarque, lo que provocó retrasos, largas filas y malestar entre los pasajeros que intentaban viajar desde Bruselas, Berlín y Londres.

Caos, demoras y cancelaciones: ciberataque interrumpe operaciones de los aeropuertos de Europa
Compartir

Durante la noche del viernes, un ataque informático golpeó a un proveedor clave de servicios para los sistemas de gestión de pasajeros de pasajeros. El Aeropuerto de Bruselas confirmó que, por ese motivo, la facturación y el embarque solo pudieron realizarse de forma manual, lo que tuvo un "gran impacto" en los horarios de vuelo.

En Berlín-Brandenburgo, las autoridades también informaron que el proveedor de sistemas de gestión de pasajeros fue blanco del ataque, lo que obligó a cortar las conexiones y operar bajo estrictos protocolos de emergencia.

El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, el más concurrido de Europa, reportó que un “problema técnico” afectó a un proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque.

“Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos para los pasajeros que parten”, detalló Heathrow en un comunicado.

Dado el problema, se recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos. En Bruselas, la atención se volvió completamente manual, lo que generó demoras y complicaciones para quienes intentaban despachar el equipaje o conseguir su tarjeta de embarque.

Collins Aerospace, la empresa estadounidense de tecnología de aviación y defensa filial de RTX Corp fue el blanco de ataque. Hasta el momento, no hubo voceros disponibles en la sede de Collins en el Reino Unido, ubicada cerca del aeropuerto de Gatwick, para dar explicaciones de lo sucedido.

Por último, la incertidumbre y las demoras continuaron en los aeropuertos afectados, donde miles de pasajeros esperaron durante horas para poder embarcar.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EN CAMPAÑA

Milei pidió a sus seguidores que “no aflojen” y que no crean en “operetas”

En su acto de campaña en Córdoba, el Presidente insistió en que su gobierno logró sacar a doce millones de personas de la pobreza y acabar con los piquetes, anunció el fin de la inflación y dijo que las denuncias de corrupción contra Karina son “operetas armadas con actores pagos”.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Se derrumbó un puente ferroviario centenario sobre el río Salado

Día clave: Kicillof convocó a la unidad y a militar la elección de octubre

La Junta continúa la apertura de urnas y la definición se retrasa en varios municipios

El peronismo renovó pacto de convivencia forzada en la previa a la marcha por Cristina

Renuncias al por mayor: tras las elecciones, intendentes mueven sus gabinetes

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET