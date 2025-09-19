Apps
ALIVIO

ARCA sale al auxilio de ruralistas bonaerenses por las inundaciones

La entidad recaudadora definió beneficios impositivos para los productores cuyos campos se anegaron con la última ciclogénesis.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió al auxilio de los productores rurales de la provincia de Buenos Aires afectados por la última ciclogénesis, que produjo inundaciones en buena parte del interior bonaerense.

La entidad recaudadora que comanda Juan Pazo adoptó dos resoluciones que delinean beneficios impositivos para los ruralistas que están sufriendo las consecuencias del fenómeno climático.

Por ejemplo, se bonifica el total del impuesto a las ganancias sobre la venta forzosa de ganado (vacas, ovejas, cerdos y cabras), que quedará también exenta de retenciones.

También se dispuso el diferimiento de vencimientos para los impuestos a las ganancias y bienes personales, el monotributo y el fondo para la educación cooperativa.

Además, por los impuestos vencidos desde el inicio de la emergencia agropecuaria, podrán optar por planes de pago de hasta 48 cuotas, con la posibilidad de hacer reclamos hasta un año después de terminada la emergencia.

Por último, mientras dure la emergencia se suspenden los juicios de ejecución fiscal.

Estos beneficios alcanzan a productores rurales de los distritos de Carlos Casares, Coronel Suárez, Saladillo, Roque Pérez, Bolívar, Puan, Tapalqué, Tornquist y Nueve de Julio, entre otros.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) acogió con entusiasmo el anuncio de los beneficios para los productores afectados.
 

