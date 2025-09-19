Muestra de unidad: el MDF convocó a marchar por los 100 días de prisión de CFK

CUMBRE EN ENSENADA Andrés Sosa

El peronismo renovó pacto de convivencia forzada en la previa a la marcha por Cristina Fuerza Patria se congregó en una reunión en la que participaron todos los sectores con la necesidad de sostener la estantería hacia el 26O. El objetivo de obtener 19 diputados nacionales y la advertencia del cristinismo para no bajar la intensidad en la campaña.