Renuncias al por mayor: tras las elecciones, intendentes mueven sus gabinetes

“Después del resultado electoral del día de ayer, he recibido la renuncia de la Jefa de Gabinete, Secretarios, Directores, Coordinadores y Delegados Municipales quienes la ponen a disposición para evaluar cuáles de ellos continúan y quienes no. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el jefe comunal.
