19 de septiembre de 2025
DECISIÓN ’25
Elecciones de octubre: vía libre (con queja) para imprimir las boletas
La Junta Electoral Nacional ordenó proceder a la impresión de las BUP con los candidatos bonaerenses, pero le encargó a la empresa contratada que mejore la calidad de las papeletas. También rechazó un recurso de un partido que se quedó afuera.
La Junta Electoral Nacional dispuso que se impriman las boletas con los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que se utilizarán en las elecciones del 26 de octubre, por primera vez a través del sistema de boleta única de papel (BUP).
En su resolución, la Junta le encomendó al Correo Argentino, encargado de la logística de la elección, que se asegure de que la empresa contratada para imprimir las papeletas, Artes Gráficas del Litoral (AGL), produzca impresiones de mejor calidad, ya que las presentadas no son tan nítidas como las que había mostrado Boldt, otra empresa del ramo.
Esta indicación se dio a partir de una presentación del apoderado del Nuevo MAS, Maximiliano Wasserman, quien reclamó que las boletas tengan “una mayor definición en los logotipos, imágenes y colores”.
La Junta también confirmó que el Partido Libertario se queda fuera de la elección.
El presidente y apoderado de esa agrupación, Lucas Gazzotti, había presentado un recurso en el que apelaba la decisión de excluirlo de la boleta, en busca de revertir el fallo. Pero el organismo observó que al dejar afuera al partido “se limita a cumplir lo comunicado por el Juzgado Federal con competencia electoral”, y que la decisión no está en sus manos.
De todas maneras, la Junta observó que el recurso fue presentado fuera de tiempo y por lo tanto tampoco correspondería considerarlo.
También confirmó que, por resolución judicial, no se accederá al pedido de la alianza Provincias Unidas de cambiar el color de la boleta.