Elecciones de octubre: vía libre (con queja) para imprimir las boletas

La Junta Electoral Nacional ordenó proceder a la impresión de las BUP con los candidatos bonaerenses, pero le encargó a la empresa contratada que mejore la calidad de las papeletas. También rechazó un recurso de un partido que se quedó afuera.

