19 de septiembre de 2025
EN CÓRDOBA
Milei sobre la suba del riesgo país: “La parte irracional de la política intenta romper el equilibrio”
El presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba frente a empresarios luego de una semana dura para el gobierno en materia económica. “Pánico político” y nuevos cuestionamientos al kirchnerismo
Tas una semana difícil para el gobierno donde el dólar superó los $1.500 y el riesgo país alcanzó otro récord nominal, el presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un discurso en la Bolsa de Comercio en Córdoba y vinculó a la oposición a la inestabilidad en los mercados que se vio en los últimos días.
Ante empresarios, el presidente Javier Milei atribuyó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país esta semana. Allí sostuvo que existe una “descoordinación” entre la actualidad económica del país y la respuesta de los mercados frente a los logros que obtuvo la oposición en el Congreso con la aprobación de varias leyes que aumentan el gasto público.
Allí cuestionó a la oposición por poner “palos en la rueda” y añadió: “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”.
En esa línea, el presidente sostuvo que saben “que tener 30% de pobres es algo hiper doloroso, es como estar a mitad de camino, pero la pregunta es: ¿qué hacemos? Y yo diría: ‘No aflojemos, sigamos para adelante’. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón y hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo, hay que seguir adelante".
Luego cuestionó a quienes le piden a Milei que realice una autocrítica: “¿Qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante cien años. ¿Qué quieren? Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario monetario, ya sabemos qué es esa receta”.
Y desarrolló: “Dejó 57% de pobres, 70% de los chicos pobres, estábamos al borde de la hiper. Esa no es una solución”.
Sobre la campaña electoral rumbo a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, Milei sentenció: “La única propuesta del partido del Estado es destruir y lo dicen abiertamente; la sociedad va a reflexionar y el 26 de octubre va a pintar el país de violeta”.
“Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral, no nos vamos a rendir de ninguna manera, no vamos a cesar en esa tarea de ninguna manera”, aseguró el mandatario en la provincia de Córdoba.