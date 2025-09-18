18 de septiembre de 2025
LO APURARON
Dio el brazo a torcer: Milei destrabará una obra que reclama un intendente díscolo
El juninense Pablo Petrecca celebró una buena noticia hoy: el gobierno nacional se comprometió a finalizar una obra a medio hacer que divide la ciudad y que el municipio viene reclamando en la Justicia.
Tuvo que recurrir a la Justicia y atravesar largos meses de frustraciones, pero al fin lo consiguió: el intendente de Junín, Pablo Petrecca, le torció el brazo al presidente de la Nación, Javier Milei, y logró que el gobierno nacional se comprometa a finalizar una obra que está paralizada desde el inicio de su gestión.
Se trata del viaducto o paso bajo nivel que se estaba construyendo en la avenida Rivadavia, la más importante de la ciudad cabecera, y que lleva más de dos años a medio hacer, contrariando a los vecinos y dificultando el tránsito de vehículos y peatones.
La idea al encarar la obra era justamente la contraria: facilitar la circulación por el centro de Junín, agilizando el transporte y promoviendo el desarrollo de la zona. Pero el parate de la obra pública dispuesto por Milei al asumir tuvo consecuencias funestas. La zona comenzó a morir, y más de una decena de locales comerciales cerraron.
Petrecca, que revista en el PRO, es uno de los primeros intendentes que patearon el tablero y decidieron no participar de la alianza de ese partido con La Libertad Avanza (LLA). Se unió al espacio de centro Somos Buenos Aires, por el que se candidateó a senador provincial y resultó electo.
La Cámara de Comercio e Industria juninense presentó inicialmente un recurso de amparo y la Justicia le encomendó al gobierno nacional que confirmara si pensaba continuar con la obra y, en caso de que no lo hiciera, cómo iba a rehabilitar el paso por la avenida.
Ante el paso del tiempo sin respuesta por parte de la administración Milei, el municipio también recurrió a la Justicia para reclamar que la Nación le transfiriera la obra a la comuna para poder terminarla, o al menos declararla muerta y realizar los trabajos para liberar el paso.
Apurado por la Justicia, el gobierno confirmó hoy que piensa continuar con los trabajos, algo a lo que se venía mostrando notablemente refractario.
Petrecca lo celebró con una publicación en X (antes Twitter) en la que manifiesta su “entusiasmo” pero, a la vez, advierte que es necesario “que se asigne prontamente la partida presupuestaria para que esta intención se convierta en acción concreta”.
“No podemos esperar más. Ya es demasiado tiempo con una obra que partió a Junín en dos, afectando a miles de vecinos, frenando el desarrollo comercial y complicando la vida cotidiana de los juninenses”, manifestó Petrecca.