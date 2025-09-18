Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2025 NUEVA LEY

Los chicos no podrán usar celular en las escuelas primarias bonaerenses

La Legislatura convirtió hoy en ley un proyecto que establece la limitación del uso de estos dispositivos, permitiéndolo sólo para fines pedagógicos. La idea superó la grieta: la presentaron un senador peronista y una del bloque UCR+GEN.

