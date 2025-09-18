Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia sale al mercado y oficializa la novena emisión de Letras del Tesoro

La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires concretó una nueva colocación de Letras del Tesoro en pesos con vencimientos entre octubre y diciembre de 2025. La operación se realizó a través del Mercado Abierto Electrónico y permitirá refinanciar deuda previa y cubrir necesidades de corto plazo.

Compartir