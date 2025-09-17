Apps
Miércoles, 17 septiembre 2025
17 de septiembre de 2025
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Bianco: “Hay una construcción política que vamos a seguir alimentando”

El ministro de Gobierno mantuvo un mano a mano con La Tecla y trazó las perspectivas del Ejecutivo hacia octubre. La gestión, el rol de Axel Kicillof, las discusiones que se vienen en Fuerza Patria y lo que sigue para el MDF

-¿El triunfo morigeró enojos que había en el MDF después del cierre de listas?

-Todo este tiempo, más allá de alguna opinión que se hizo pública, había un compromiso de trabajar en conjunto, de posponer los debates para después de las elecciones, y obviamente una victoria de este calibre nos ha dejado muy contentos a todos. Y con un escenario muy positivo para encarar las elecciones de octubre. La estrategia electoral estuvo bien. Acá, en La Plata, hay muchos bilardistas, y la doctrina de Bilardo es que si se gana está bien. Entonces, estuvo bien. Aparte, ganamos por 13 puntos, no por un penal en el último minuto. Cuando llegué a votar un cronista me preguntó “¿cómo te gustaría que termine la noche?” Y le dije algo más menottista: “Ganar, gustar y golear”. En ese momento pensé, no tendría que haber dicho eso porque pongo la vara muy alta. Me conformaba con ganar con un gol en contra en el último segundo, y ganamos bastante más cómodos. Ganamos, gustamos y goleamos. 
-¿Qué se viene para el MDF ahora?

-Seguir construyendo en el marco del peronismo. Creemos que en la Provincia somos el sector mayoritario, el más representativo del peronismo, junto con otros sectores con los que hemos convivido y trabajado todo este tiempo, con los que hemos organizado listas conjuntas. Vamos a seguir gestionando la Provincia, avanzando con las políticas públicas que defina el Gobernador y después seguir organizando nuestro movimiento, por ahora a nivel provincial. Después veremos si eso va a tener un correlato a nivel nacional, pero se pensará después del 26 de octubre. Vamos a seguir gestionando y trabajando políticamente para que el peronismo vuelva a ganar, ese es el objetivo.

-¿Cómo va a seguir el trabajo político con los intendentes y los legisladores del espacio, y cómo van a buscar ampliarlo?

-Con nuestros compañeros y compañeras del MDF estamos permanentemente 
trabajando, como con todos los otros sectores, como con todos los otros partidos, en materia de gestión. El Gobernador y todos los ministros trabajamos con todos los municipios, independientemente del sector de nuestra fuerza política o de las otras fuerzas. Se ha trabajado de manera equitativa y seguiremos en esa senda, porque es la forma de gobernar. Después hay una construcción política que no tiene que ver con la gestión, que es la que vamos a seguir alimentando, reforzando, tratando de hacer crecer. Eso tendrá que ver con recorridas, charlas, con juntarse con compañeros, hacer algún acto. Veremos cómo se despliega ese proceso de acá a los próximos dos años.

