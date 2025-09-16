16 de septiembre de 2025
ANIVERSARIO
Kicillof participó de la marcha por la Noche de los Lápices
El Gobernador y varios funcionarios y dirigentes fueron parte de la conmemoración del trágico hecho ocurrido durante la dictadura.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy de la marcha por el 49º aniversario de la Noche de los Lápices, un luctuoso hecho que marcó un hito en la historia de los crímenes de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
El mandatario bonaerense fue parte de la multitud que se manifestó en conmemoración de aquella noche negra que marcó a la ciudad de La Plata.
“No hay fuerza más transformadora que la que viene de la organización, la memoria y la lucha colectiva de los pibes y pibas. Nosotros siempre vamos a caminar a su lado”, manifestó Kicillof.
También participaron de la movilización la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el asesor general de gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el dirigente y candidato a diputado nacional Jorge Taiana; referentes de organismos de derechos humanos; diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.