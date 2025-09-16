Guerra Milei-Congreso: la oposición busca voltear los vetos y habrá una gran marcha

NUEVO ROUND
Acabo de presentar una nota al presidente de la Cámara @MenemMartin para que permita a los ciudadanos presenciar la sesión de mañana.— Carlos Castagneto (@CastagnetoC) September 16, 2025
En democracia, el pueblo es quien de debe participar y ser un pilar fundamental para la transparencia. pic.twitter.com/eOYmct3Apx
Mañana salimos a defender la Universidad Pública. Una vez más, en la calle marchamos para frenar a Milei.— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 16, 2025
La Argentina tiene en la educación, en la ciencia y el conocimiento la oportunidad de salir adelante.
Lo mejor para este país está ahí: en el futuro de nuestros jóvenes.… pic.twitter.com/wZF1B4RJqS
🔆🇦🇷 NO AL VETO DE MILEI— La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) September 16, 2025
Marcha Federal Universitaria: ¡todos al Congreso!
🗓️ Miércoles 17 de septiembre - 14:30 hs
📍H. Yrigoyen y V. Ceballos, CABA pic.twitter.com/Jb83lgKdqf