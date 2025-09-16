Apps
REUNIÓN

El Gobernador recibió a Ian Moche y su familia

Kicillof y funcionarios de su gobierno se encontraron con el niño autista que protagonizó un insólito enfrentamiento con el Presidente. Desde la Provincia criticaron la “crueldad” de Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió a Ian Moche, el niño autista que este año protagonizó un insólito enfrentamiento con el presidente de la Nación, Javier Milei, y que ha tenido varias intervenciones públicas en apoyo de las personas con autismo y en reclamo de políticas para ellas.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y la subsecretaria de Políticas Sociales de esa misma cartera, Bernarda Meglia, participaron del encuentro, así como los padres del muchacho.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, manifestó Larroque, y contó que el objetivo de la reunión fue “charlar sobre proyectos y propuestas para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.
 

Esto se da en momentos en que la relación entre el colectivo de discapacitados y el gobierno nacional es más tensa que nunca, luego de que el Presidente vetara la ley que declaró la emergencia en el área y luego el Congreso revirtiera ese veto, y, además, cuando aún resuenan los ecos de las revelaciones de una supuesta trama de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, destacó el “Cuervo” Larroque.
 

