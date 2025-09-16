La zona fría, otra vez en la mira: Milei quiere matar la ampliación en el presupuesto

Otra nuevo intento de eliminar la ley de ampliación de Zona Fria. Es lo que este gobierno de Milei pretende hacer desde el primer día q asumió. Ahora lo vuelve sobre lo mismo y los usuarios de nuestra región a sufrir. Pedimos a los diputados que no dejen pasar este atropello 🙏 pic.twitter.com/AwhZ8SiZwE — Liliana Schwindt ⭐️⭐️⭐️ (@LILIDEOLAVARRIA) September 16, 2025

MILEI PROPONE ELIMINAR DESCUENTOS DE GAS EN ZONAS FRÍAS. Mediante el artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026, @JMilei elimina los descuentos en gas para hogares de ciudades como Tandil, Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Azul, Tres Arroyos, entre muchas otras. pic.twitter.com/maRTMXMIDa — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) September 16, 2025