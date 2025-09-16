16 de septiembre de 2025
LEGISLATIVAS 2025
Mar del Plata: Nuevos Aires en el Concejo Deliberante
La lista referenciada con Maximiliano Abad rompió la polarización y logró el ingreso de Gabriela Azcoitia y de Ariel Bordaisco. En diálogo con La Tecla, hablan del rol en el HCD y analizan la campaña
En las elecciones bonaerenses en General Pueyrredon, una fuerza referenciada al senador nacional Maximiliano Abad irrumpió en el escenario político y consiguió dos bancas en el Concejo. Con una candidata “outsider”, recorridas en la calle y una estrategia de escucha activa, la lista Nuevos Aires, encabezada por Gabriela Azcoitia, alcanzó 47.957 votos y garantizó también el regreso de Ariel Bordaisco, actual senador provincial de la UCR y con pasado en el HCD.
Frente a la irrupción de esta nueva fuerza que debutará en el HCD a partir del 10 de diciembre, La Tecla dialogó con la periodista y el legislador provincial sobre la campaña que los llevó al triunfo, los proyectos que planean impulsar y el rol que buscarán desempeñar dentro del recinto.
-¿Por qué creen que los marplatenses y batanenses los votaron?
-Bordaisco: Porque construimos una propuesta plural, honesta y cercana, que representó a vecinos de distintos sectores. No se trató de una persona o un partido, sino de un espacio amplio que se animó a escuchar y a sumar miradas diversas.
-Azcoitia: Desde un primer momento, como dijo Ariel, sentimos que los vecinos no estaban siendo escuchados. Nos propusimos eso, recorriendo más de 55 barrios. Y construimos, de ese modo, un camino de escucha y de confianza que creo que es clave para tener el respaldo en las urnas.
-¿Qué relación van a tener con el oficialismo?
-B: Vamos a acompañar todo lo que sea bueno para Mar del Plata y señalar lo que consideremos que no va en la dirección correcta. Nuestro compromiso es con los vecinos.
-¿Cómo pueden describir cómo fue la campaña de Nuevos Aires?
–A: Fue una campaña intensa para nosotros, con mucho trabajo de —como se suele decir— caminar la calle y visitar a vecinos, y también con innovación en las formas de comunicar. Sobre todo, fue una campaña hecha con vecinos y no para los vecinos.
-¿Qué proyectos van a impulsar en el Concejo?
-B: Vamos a trabajar en iniciativas vinculadas al acompañamiento de pymes y emprendedores, al desarrollo de la educación —en todos sus niveles, pero traccionando con la Universidad Nacional de Mar del Plata—, a la capacitación laboral y a mejorar la calidad de los servicios municipales.
-A: Vamos a tener despachos de puertas abiertas. Se lo dije a los vecinos con los que nos reunimos, que es imposible cambiar las cosas de un día para el otro. Pero vamos a comenzar a trabajar en mejoras que puedan satisfacerlos.
-¿Qué cambios impulsarían en la gestión municipal?
-A: Más planificación y políticas públicas que integren los sectores de la ciudad, especialmente a quienes hoy se sienten afuera del sistema.
Bordaisco: “Vamos a ser un bloque con identidad propia”
Bordaisco tuvo su paso por el Concejo entre 2017 y 2021; incluso fue presidente del HCD durante dos años. Con esa experiencia, habla del rol que Nuevos Aires tendrá en el recinto.
-¿Qué rol pensás que jugará el bloque en el Concejo?
-Vamos a ser un bloque con identidad propia, que acompañe todo lo que sea bueno para Mar del Plata y que también marque límites cuando sea necesario. Nuestro rol va a ser el de construir puentes, dialogar y aportar soluciones concretas desde una oposición responsable. Este contexto exige más diálogo político y menos mezquindades.
-¿Cómo planean trabajar en conjunto con otros bloques?
-Con diálogo, con humildad y con la convicción de que nadie tiene la verdad absoluta. Lo importante es construir consensos que le sirvan a la ciudad. En mi rol en el HCD saben que tuvimos desafíos enormes, como la pandemia y tuvimos la oportunidad de generar una gran mesa con los distintos sectores para trabajar las reaperturas en sinergia con el Ejecutivo local.
Gabriela Azcoitia: “Mi expectativa es que los vecinos sientan que tienen una voz”
Con 35 años de trayectoria en medios periodísticos, en la TV y con la radio como otra de sus grandes pasiones, Gabriela Azcoitia habló sobre lo que será su primera experiencia en el Concejo y los objetivos que busca alcanzar en su gestión.
-¿Qué expectativas tenés para tu primera experiencia como edil en el Concejo Deliberante?
-Consolidar lo que construimos en campaña: un espacio de cercanía, de escucha y de propuestas concretas. Mi expectativa es que los vecinos sientan que tienen una voz dentro del Concejo.
-¿Creés que ser una outsider y tener más de 30 años de trayectoria en la ciudad fue lo que generó el acompañamiento de los votantes hacia tu candidatura?
-Sí, creo que mi historia de trabajo en distintos ámbitos de la ciudad generó confianza. No llegué desde afuera: soy parte de Mar del Plata desde hace décadas, y eso me permitió conectar desde otro lugar.
-¿Qué ejes pensás priorizar en tu trabajo legislativo?
-Lo primero, aunque sé que es difícil, será mejorar la calidad de vida en los barrios. Y la educación en ese sentido es clave. Los chicos tienen que ir a la escuela. Los vecinos nos reclamaron mejor seguridad y la falta de trabajo, temas que no dependen exclusivamente del deliberativo, pero si podemos trabajar para empezar a dar pasos concretos.
-¿Qué mensaje le enviarías a los vecinos que te votaron y a los que no lo hicieron?
-A quienes nos votaron, gracias por la confianza, de corazón. Y a quienes no nos acompañaron, decirles que también vamos a trabajar para ellos, porque nuestra responsabilidad es con toda la ciudad. Vamos comprometernos a un trabajo codo a codo con el vecino.