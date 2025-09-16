La Provincia selló acuerdo con bonistas y resolvió juicios de deuda que dejó Vidal

La provincia de Buenos Aires anunció la resolución de todos los juicios abiertos por bonos no ingresados al canje de 2021 por deuda que contrajo María Eugenia Vidal cuando era gobernadora . El Ministerio de Economía informó que se alcanzó un acuerdo con bonistas con sentencias firmes en cortes de Nueva York, además de desistimientos en Alemania. El convenio replica las condiciones de la reestructuración realizada en 2021.



El ministro de Economía, Pablo López, destacó: “Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública, con todos los beneficios que ello conlleva. Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”.



El Gobierno provincial recordó que entre 2020 y 2021 llevó adelante un proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera, tras un fuerte incremento del endeudamiento durante 2016-2019, con emisiones en los mercados internacionales por más de USD 5.000 millones. Ese ciclo llevó el peso de los servicios de deuda desde el 10% de los recursos en 2016 hasta el 20% en 2019.



El canje concretado en 2021 permitió reestructurar el 97,66% de los bonos bajo legislación extranjera y ordenar el perfil de vencimientos. Desde entonces, la Provincia viene cumpliendo semestralmente con los pagos de los nuevos títulos.



El acuerdo anunciado ahora se alcanzó tras una mediación que fijó condiciones equivalentes a las aceptadas en 2021: los acreedores recibirán bonos A en dólares con vencimiento 2037, además de un pago en efectivo equivalente a los servicios devengados y abonados desde ese año hasta la actualidad.



Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que, pese a las dificultades macroeconómicas, los recortes de transferencias nacionales y el freno de la obra pública en el territorio, se mantiene el compromiso con la deuda pública y el cumplimiento de las obligaciones financieras.