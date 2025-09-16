Volver | La Tecla Nacionales 16 de septiembre de 2025 NUMEROS ROJOS

La industria en parate: la capacidad instalada cae a niveles de la pandemia

El uso de la capacidad instalada en el sector es del 44,8%, similar a marzo-junio de 2020, plena pandemia. Buenos Aires, con -8,7%, se consolidó como la provincia de peor desempeño relativo.

