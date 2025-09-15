Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2025 PERFORMANCE ELECTORAL

Kovarsky relativizó la victoria de Kicillof y afirmó que “el voto no es del campo, es del pueblo”

El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, analizó las elecciones bonaerenses y señaló que el voto del campo no puede confundirse con el voto del interior. “El voto no es del campo, es del pueblo”, advirtió.

Compartir