Nacionales 15 de septiembre de 2025 CLIMA DE TENSION

Lunes cargado: reuniones pactadas y una cadena nacional por el Presupuesto 2026

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana con tensionar en varios frentes, el presidente Javier Milei prepara un "súper lunes" con reuniones y la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto 2026.

