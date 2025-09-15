15 de septiembre de 2025
CLIMA DE TENSION
Lunes cargado: reuniones pactadas y una cadena nacional por el Presupuesto 2026
Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana con tensionar en varios frentes, el presidente Javier Milei prepara un "súper lunes" con reuniones y la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto 2026.
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei prepara un "súper lunes" con reuniones y la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto.
Según confirmó el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei hablará por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.
El mensaje se grabará a las 17, en el Salón Blanco de Casa Rosada. El equipo del Presidente prefirió evitar la visita al Congreso, en medio de las tensiones por los últimos vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en el Garrahan y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Cae recordar que actualmente la caída de los ATN es una de las aristas que podría dañar el diálogo del Gobierno con los gobernadores.
Además, la agenda oficial lo tiene al mandatario encabezando las próximas reuniones de las mesas nacional y bonaerense, para luego tomarle juramento a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Según fueron informando desde fuentes oficiales, la agenda del líder libertario comenzará a las 9:30 horas en la Casa Rosada, donde se reunirá con su equipo de confianza en la llamada "mesa política nacional".
Originalmente, las actividades estaban previstas en la Quinta de Olivos, pero se trasladaron a Balcarce 50 por cuestiones de agenda. El grupo de trabajo incluye a figuras clave como la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Cerca de las 11:00 horas, el mandatario cumplirá con el procedimiento formal de tomarle juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior. Esta designación es vista como una medida para retomar el vínculo con los gobernadores.
Al mediodía, Milei encabezará un encuentro con la mesa de la provincia de Buenos Aires. En esta reunión, además de su hermana y su asesor, estará presente el armador en ese distrito, Sebastián Pareja; y también asistirán los principales dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, como los diputados Cristian Ritondo, José Luis Espert y Diego Santilli, y los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.
El "súper lunes" del Presidente concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026.