15 septiembre 2025
Argentina
La Tecla
Buenos Aires
15 de septiembre de 2025
DATOS 2025

Buenos Aires aportó el 36% de las exportaciones nacionales en el primer semestre

La provincia superó los 14.000 millones de dólares en ventas al exterior, con un fuerte protagonismo de las manufacturas industriales y agropecuarias.

La Provincia de Buenos Aires concentró el 36% de las exportaciones argentinas durante el primer semestre de 2025, con un valor que superó los 14.000 millones de dólares, según informó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.
 


El funcionario destacó que, excluyendo a la región pampeana, el aporte bonaerense equivale al de todas las demás regiones del país en su conjunto, lo que —dijo— confirma “la potencia productiva inapelable” del distrito.

El perfil exportador bonaerense mostró un crecimiento en manufacturas, tanto industriales como de origen agropecuario, que alcanzaron una participación del 40% en el total nacional, por encima del promedio.
 


“Debemos impulsar a las provincias y sectores productivos que aportan divisas y agregan valor a la economía nacional”, señaló López, quien cuestionó al Gobierno nacional al advertir que “su modelo va en sentido contrario, asfixiando a las provincias y destruyendo el trabajo y la industria”.

Buenos Aires

