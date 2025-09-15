Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2025 INVERSIONES

El Gobierno busca financiamiento privado para obras eléctricas clave

La administración de Javier Milei estima en 6.500 millones de dólares la inversión necesaria para ampliar redes de alta tensión y garantizar el suministro en picos de demanda. El costo se trasladaría a las tarifas de los usuarios.

