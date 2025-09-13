13 de septiembre de 2025
EN CAMPAÑA
Grabois anunció el “Proyecto Karina” para cobrarles el 3% a los ricos
El candidato a diputado dijo que trabaja en una iniciativa para cobrar un impuesto del 3% a los patrimonios más altos.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria y ex precandidato presidencial Juan Grabois anunció hoy que está poniendo a punto lo que bautizó como “Proyecto Karina”, y que apunta a cobrar un impuesto del 3% a los más ricos.
“El impuesto a las grandes fortunas fue muy acertado y tiene que ser de forma permanente”, dijo hoy Grabois, en referencia al “aporte extraordinario” dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de coronavirus, que no era, en realidad, un impuesto, sino un cargo por única vez.
Grabois bautizó así a su proyecto por el escándalo desatado por los audios filtrados de Diego Spagnuolo que indican que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, habría cobrado coimas del 3% en contratos con droguerías a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La iniciativa del candidato contempla un impuesto del 3% sobre los patrimonios que excedan los 10.000 millones de pesos, del 2% para los argentinos que tengan más de 5000 millones y menos de 10.000, y del 1% para los que superen los 2500 millones de pesos de patrimonio pero no lleguen a los 5000.
“Todos los que están abajo de eso, que son el 99,5% de los argentinos, no lo tienen que pagar”, dijo Grabois.
El dirigente dijo que los montos se calcularían sobre el patrimonio declarado, pero que también habría que indagar en los bienes no registrados, y que el proyecto propone crear una comisión integrada por los megarricos alcanzados por el impuesto, para que “vean que va para la educación, para la salud de los niños y para urbanizar los barrios”.