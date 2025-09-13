13 de septiembre de 2025
EXPECTATIVAS
Elecciones 2025: empieza el escrutinio definitivo de las legislativas bonaerenses
Este sábado comienza el recuento de votos oficial de los comicios realizados el domingo 7 de septiembre. La Junta Electoral llevará a cabo el proceso en La Plata.
El escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del 7 de septiembre se llevará adelante en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata. La Junta Electoral informó que el espacio contará con dos sectores contiguos, que funcionarán al mismo tiempo, de acuerdo a la resolución del 4 de septiembre.
La organización dispuso que cada sector tenga cincuenta mesas de trabajo. En cada mesa estarán presentes dos empleados del organismo electoral o de entidades que firmaron convenios de colaboración. El objetivo es garantizar el normal desarrollo del procedimiento.
El inicio formal de las operaciones de escrutinio está previsto para este sábado 13 de septiembre. Allí deberán ingresar apoderados y fiscales acreditados antes de las 8.30. La acreditación, en esta jornada inaugural, se realizará desde las 8.00.
El escrutinio arrancará de manera simultánea con la Sección Capital en el sector 1 y con el distrito de Campana en el sector 2. Una vez finalizados esos distritos, el procedimiento continuará con el resto de la Primera sección electoral.
Los apoderados de cada agrupación política deberán cargar en la plataforma virtual de la Junta la nómina de representantes hasta el jueves 11 de septiembre a las 16. El listado debe incluir nombre de la agrupación, datos personales y número de documento de cada apoderado.
En el acceso al recinto, cada apoderado acreditado deberá presentar el DNI para recibir las credenciales correspondientes a sus fiscales. La Junta subrayó que esas credenciales son la única vía de ingreso y deben permanecer visibles en todo momento.
El domingo 14, la acreditación de fiscales se abrirá a las 7.30 y deberá completarse antes de las 8.00, cuando comenzará la jornada de trabajo. La puntualidad en este procedimiento será obligatoria.
La resolución establece que cada agrupación podrá acreditar hasta cincuenta fiscales por sector, distribuidos en las mesas habilitadas. A su vez, podrán ingresar hasta cuatro auxiliares y dos apoderados por sector, con el objetivo de supervisar el proceso.
La Junta Electoral advirtió que los fiscales que no exhiban la credencial de manera permanente podrán ser retirados del recinto. La medida apunta a garantizar la transparencia y la seguridad en el desarrollo del escrutinio definitivo.