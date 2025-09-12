La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei
El ministro de Economía señaló que durante este gobierno se perdieron más de 32.000 empleos formales privados en territorio bonaerense, y más de 113.000 a nivel nacional. Un informe muestra que el país está último en el ranking mundial de expectativas de empleo. Hoy cerró una planta y se perdieron 50 puestos más.
En ese sentido, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió hoy que, desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, ya se perdieron en el país más de 113.000 puestos de trabajo registrado privado, y más de 32.000 de esos empleos se perdieron en la provincia.
“La destrucción del trabajo argentino no se detiene. Desde la llegada de Milei, se perdieron 190.000 empleos registrados, entre privados, públicos y casas particulares”, afirmó López.
“Sólo en el mes de junio, último dato disponible, el sector privado expulsó a más de 12.000 trabajadores”, precisó el ministro.
Aunque existen diferencias según la rama de actividad, “el resultado global es muy malo”, señaló López.
“Desde fines de 2023, agro y comercio sumaron puestos de trabajo, pero el resto destruyó cerca de 150.000 empleos registrados”, detalló. “Incluso la minería, presunto sector estrella, está en terreno negativo.”
El titular de Economía provincial dijo que cerca del 30% de los empleos privados formales que se perdieron eran bonaerenses, debido al perfil industrial que presenta la provincia.
“Como venimos diciendo, el modelo de Milei afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires. Pero todas las provincias están sufriendo pérdidas”, puntualizó López, compartiendo una imagen que muestra la cantidad de puestos laborales perdidos en el sector privado formal desde noviembre de 2023.
“El modelo del gobierno nacional destruye a los sectores productivos que agregan valor a la economía argentina y crean los puestos de trabajo que dan sustento a las y los argentinos”, enfatizó el ministro.
Un informe privado da cuenta de lo mal que están las cosas en la Argentina en el mundo del trabajo. Se trata del trabajo de ManpowerGroup sobre expectativas de empleo.
El dato más relevante es que, entre los 42 países relevados, la Argentina aparece en el último lugar en términos de expectativas.
Según el informe, un 27% de las empresas argentinas planean aumentar su plantilla en el último trimestre de este año; un 24% piensan reducirla; y un 45% no tienen previsto hacer cambios.
Los empresarios que prevén reducir el personal citan como principal factor la incertidumbre económica general.
