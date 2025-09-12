Apps
Viernes, 12 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
12 de septiembre de 2025
EN BAJA

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

El ministro de Economía señaló que durante este gobierno se perdieron más de 32.000 empleos formales privados en territorio bonaerense, y más de 113.000 a nivel nacional. Un informe muestra que el país está último en el ranking mundial de expectativas de empleo. Hoy cerró una planta y se perdieron 50 puestos más.

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era MileiLa Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei
Compartir

El cierre de una planta industrial en Campana, con la pérdida de 50 puestos de trabajo formal, es uno de los últimos ejemplos de una tendencia que no cesa: la de la destrucción del empleo en la Argentina y, particularmente, en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió hoy que, desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, ya se perdieron en el país más de 113.000 puestos de trabajo registrado privado, y más de 32.000 de esos empleos se perdieron en la provincia.

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

“La destrucción del trabajo argentino no se detiene. Desde la llegada de Milei, se perdieron 190.000 empleos registrados, entre privados, públicos y casas particulares”, afirmó López.

“Sólo en el mes de junio, último dato disponible, el sector privado expulsó a más de 12.000 trabajadores”, precisó el ministro.

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

Aunque existen diferencias según la rama de actividad, “el resultado global es muy malo”, señaló López.

“Desde fines de 2023, agro y comercio sumaron puestos de trabajo, pero el resto destruyó cerca de 150.000 empleos registrados”, detalló. “Incluso la minería, presunto sector estrella, está en terreno negativo.”

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

El titular de Economía provincial dijo que cerca del 30% de los empleos privados formales que se perdieron eran bonaerenses, debido al perfil industrial que presenta la provincia.

“Como venimos diciendo, el modelo de Milei afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires. Pero todas las provincias están sufriendo pérdidas”, puntualizó López, compartiendo una imagen que muestra la cantidad de puestos laborales perdidos en el sector privado formal desde noviembre de 2023.

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

“El modelo del gobierno nacional destruye a los sectores productivos que agregan valor a la economía argentina y crean los puestos de trabajo que dan sustento a las y los argentinos”, enfatizó el ministro.

Un informe privado da cuenta de lo mal que están las cosas en la Argentina en el mundo del trabajo. Se trata del trabajo de ManpowerGroup sobre expectativas de empleo.

El dato más relevante es que, entre los 42 países relevados, la Argentina aparece en el último lugar en términos de expectativas.

La Provincia advierte sobre la “destrucción del trabajo” en la era Milei

Según el informe, un 27% de las empresas argentinas planean aumentar su plantilla en el último trimestre de este año; un 24% piensan reducirla; y un 45% no tienen previsto hacer cambios.

Los empresarios que prevén reducir el personal citan como principal factor la incertidumbre económica general.

Aquí, el informe completo de ManpowerGroup sobre expectativas de empleo:


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

TENSIÓN

Con sesión, marcha y denuncia penal, sigue la pelea por las universidades

Los diputados sesionarán el miércoles para tratar de voltear el veto de Milei. Ese día habrá una marcha que puede ser masiva. Pettovello denunciará a la UBA.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Whisky, habano y polémica: el video del consejero escolar que desató un pedido de renuncia

No todas son buenas noticias para Kicillof: cayeron el Inmobiliario e Ingresos Brutos

Inundaciones sin control: más de 2 millones de hectáreas bajo agua en el interior bonaerense

Tras denunciar por estafa a ex funcionarios, intendente recupera materiales para viviendas

Brandsen: el intendente Raitelli se cruzó con un concejal y luego habló de “un malentendido”

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET