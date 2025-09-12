Volver | La Tecla Nacionales 12 de septiembre de 2025 ERA MILEI

Caen las ventas, sube la informalidad y crece la incertidumbre macroeconómica

Según un informe de CAME, las ventas minoristas de las pymes cayeron 2,6% interanual en agosto y la recuperación sigue sin aparecer. La pérdida del poder adquisitivo, la presión fiscal y la expansión de la informalidad marcan un escenario de creciente tensión para el comercio formal.

