Gray apuesta a la producción y se reunió con el presidente de Apyme

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno.

