La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2025 DESCONFIADOS

Los almaceneros apuntan a las empresas por el aumento de los precios en alimentos

Fernando Savore, vicepresidente de la entidad, habló con Desconfiados sobre qué pasa con los precios de los alimentos luego de la elección. Problemas por las pocas ventas del sector

