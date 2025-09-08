Libertarios se lamen las heridas y buscan levantar cabeza para octubre

No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”. El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos. Tampoco que ganan simplemente “los aparatos” cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por… — Diego Valenzuela (@dievalen) September 8, 2025

Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar — Agustín Romo (@agustinromm) September 8, 2025

En estos momentos es cuando más hay que profundizar. Es un error pensar que los malos resultados son producto de hacer mucho de algo que está bien. Las cosas que están bien hay que profundizarlas. Y las cosas que están mal, cambiarlas.



Ahora más que nunca, AVE MILLER @JMilei — Juan Doe (@jdoedoe101101) September 8, 2025