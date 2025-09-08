Libertarios se lamen las heridas y buscan levantar cabeza para octubre

La Tecla
Todos los derechos reservados
No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”. El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos. Tampoco que ganan simplemente “los aparatos” cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por…— Diego Valenzuela (@dievalen) September 8, 2025
Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar— Agustín Romo (@agustinromm) September 8, 2025
En estos momentos es cuando más hay que profundizar. Es un error pensar que los malos resultados son producto de hacer mucho de algo que está bien. Las cosas que están bien hay que profundizarlas. Y las cosas que están mal, cambiarlas.— Juan Doe (@jdoedoe101101) September 8, 2025
Ahora más que nunca, AVE MILLER @JMilei pic.twitter.com/UgzRvJfN0D
EL PRINCIPAL RESPONSABLE de la catastrófica derrota de LLA en PBA.— Guillermo Castello (@grcastello) September 8, 2025
Armó las listas con absoluta discrecionalidad, privilegiando a amigos, peronistas reciclados, inútiles, serviles, indignos y trasvestidos.
Casi ninguno de ellos representa las ideas de la Libertad.
Así le fue.
FIN pic.twitter.com/PF5qHX5NeC