Lunes, 8 septiembre 2025
Buenos Aires
8 de septiembre de 2025
EL DIA DESPUÉS

Libertarios se lamen las heridas y buscan levantar cabeza para octubre

Dirigentes libertarios buscan despegarse del discurso oficial que promete pisar a fondo el acelerador luego de la derrota electoral. Ensayan una autocrítica que permita mejorar los resultados en las legislativas nacionales

Luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el amplio abanico de referentes libertarios se dividió entre quienes buscan apretar a fondo el acelerador para continuar con el camino trazado, y quienes comenzaron a ensayar una suerte de autocrítica que permita mejorar el resultado electoral en octubre.

Algunos dirigentes salieron a repudiar los discursos de odio que proliferaron tras conocerse los resultados oficiales que daban un amplio margen de votos en favor de Fuerza Patria. 
En X, un usuario escribió que “a los del conurbano les gusta cagar en balde”. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue uno de los primeros en salir a responder.

En la misma red social, escribió que no comparte esa expresión y sostuvo que “el voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos”.
 

En la misma línea, el diputado bonaerense de LLA, Agustín Romo, expresó: “Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya”. 
 

Por su parte, el militante de ultraderecha Juan Pablo Carreira, más conocido como "Juan Doe", designado por Milei como nuevo "Director de Comunicación Digital", también se expresó en X, donde analizó que “Es un error pensar que los malos resultados son producto de hacer mucho de algo que está bien”.

El diputado provincial Guillermo Castello, fue más allá y apuntó directamente contra Sebastián Pareja, a quien calificó como “el principal responsable de la catastrófica derrota de LLA en PBA”.

En un siguiente mensaje, fue mucho  más allá y amenazó con dar un portazo: “Voy a hacer mi propio partido. Me cansé de la Casta, aseguró en la red social.
 

 

Buenos Aires

