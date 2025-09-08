Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 EL DIA DESPUES

Reunión de Gabinete tras la derrota: críticas, posibles cambios y el resurgir de Caputo

Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei convoca una reunión de Gabinete para analizar el revés y ajustar la estrategia hacia las nacionales de octubre. Rumores de cambios y el creciente rol de Santiago Caputo marcan la agenda, mientras el oficialismo busca contener la crisis política y la reacción de los mercados

