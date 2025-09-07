Con las manos en la masa: detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas
En la Escuela N° 12 de la ciudad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, un fiscal de LLA fue encontrado in fraganti robando boletas de Fuerza Patria. Luego del episodio, el individuo que fiscalizaba para LLA fue retirado del establecimiento por la policía.
Un escandaloso episodio tuvo lugar en la Escuela N° 12 de la ciudad de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, cuando un fiscal de la agrupación La Libertad Avanza (LLA) fue sorprendido in fraganti mientras robaba boletas de la lista Fuerza Patria.
El incidente fue registrado por un votante que, al ingresar al cuarto oscuro, se sorprendió al ver al fiscal manipulando las boletas. En el video difundido, se puede observar cómo el hombre, identificado como fiscal de LLA, toma varias boletas de la agrupación opositora y las introduce en un sobre, en un claro intento de manipulación del proceso electoral.
El votante rápidamente alertó a las autoridades, y minutos después, personal policial se hizo presente en el establecimiento educativo, retirando al fiscal involucrado. Aunque el individuo no opuso resistencia, el hecho ha generado gran revuelo, ya que se trata de una clara violación al código electoral y un intento de fraude durante un proceso democrático.
Desde la policía confirmaron que el hombre fue detenido y se encuentra bajo investigación. Además, señalaron que se están revisando las cámaras de seguridad del lugar para determinar con exactitud el alcance de las maniobras fraudulentas del fiscal.
El hecho también generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde se cuestionó la falta de controles en algunos establecimientos y la facilidad con la que algunos actores intentan influir en los resultados de los comicios.