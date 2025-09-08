Volver | La Tecla Nacionales 8 de septiembre de 2025 INCERTIDUMBRE

Día D: se dispara el riesgo país, caen acciones y dólar abre en alza a $1450

El inicio de la jornada del lunes en el premarket de Wall Street se presentó con retrocesos generalizados para los ADR argentinos, en un escenario marcado por la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

Compartir