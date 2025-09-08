Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 LOS RELEVOS

Quiénes sucederán a los intendentes que asumirán bancas legislativas en diciembre

Varios jefes comunales bonaerenses dejarán sus cargos para asumir en la Legislatura provincial o en los concejos deliberantes. En sus distritos ya se perfilan los nombres que quedarán a cargo de la gestión local.

