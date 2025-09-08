8 de septiembre de 2025
LOS RELEVOS
Quiénes sucederán a los intendentes que asumirán bancas legislativas en diciembre
Varios jefes comunales bonaerenses dejarán sus cargos para asumir en la Legislatura provincial o en los concejos deliberantes. En sus distritos ya se perfilan los nombres que quedarán a cargo de la gestión local.
El recambio político de diciembre no solo impactará en el Congreso y en la Legislatura bonaerense: también transformará la conducción de varios municipios. Intendentes que resultaron electos como legisladores deberán ceder el mando a dirigentes de confianza, muchos de los cuales ya sonaron como herederos naturales en la política local.
Tres de Febrero
El intendente Diego Valenzuela, electo senador por la Primera sección en la lista de La Libertad Avanza, dejará su lugar a Rodrigo “Roco” Aybar Perlender, dirigente cercano con experiencia en ANSES y en gestiones de Macri, Vidal y Milei.
Berisso
El alcalde Fabián Cagliardi, candidato a concejal, será reemplazado por Aldana Iovanovich, actual presidenta del Concejo Deliberante. Cagliardi anticipó que, de asumir como edil, acompañará de cerca la gestión municipal.
José C. Paz
El histórico Mario Ishii, electo senador provincial por Fuerza Patria, cederá el Ejecutivo a Roberto Caggiano, quien quedará al frente del municipio.
Alberti
El intendente Germán Lago, parte de la nómina ganadora de Fuerza Patria en la Cuarta sección, será reemplazado por el actual presidente del Concejo Deliberante, Jorge Gaute, quien ya ocupó interinatos previos y proviene del área de Salud municipal.
Bolívar
En este distrito, Marcos Pisano deja todo listo para el regreso: el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, senador provincial y referente local, se perfila para retomar la conducción del municipio tras encabezar la lista de concejales en 2023.
Quilmes
La intendenta Mayra Mendoza, tiene como sucesora natural a Eva Mieri, presidenta del bloque oficialista en el Concejo Deliberante y una de sus dirigentes más cercanas.
Daireaux
En caso de que Alejandro Acerbo asuma como diputado provincial por la Sexta sección, la intendencia quedará en manos de Alejandra Serra, primera en la lista de concejales 2023, con experiencia en interinatos y proyección para 2027.
Almirante Brown
Mariano Cascallares volverá a dejar la gestión municipal a Juan Fabiani, su secretario de Gobierno, quien ya estuvo al frente entre 2021 y 2023 y es señalado como su sucesor natural.
Exaltación de la Cruz
El intendente Diego Nanni, electo diputado bonaerense, será reemplazado por Luis Mariano Martín, dirigente del Frente Renovador y presidente del Concejo Deliberante.
General Pueyrredón
En Mar del Plata, el jefe comunal Guillermo Montenegro dejará la intendencia en manos de Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos en el Concejo y uno de sus hombres de mayor confianza.
Junín
El intendente Pablo Petrecca, que asumirá en la Legislatura, será sucedido por Juan Carlos Fiorini, presidente del Concejo Deliberante, exsecretario de Gobierno y cuñado del jefe comunal, con larga trayectoria en la gestión local.