8 de septiembre de 2025
ELECCIONES
Resultados de los vecinalismos: triunfos, derrotas y estrenos de sello político
En distintos distritos bonaerenses se registraron sorpresas electorales: mientras algunos intendentes sufrieron reveses, otros lograron consolidarse y emergieron nuevos espacios con fuerza.
Los comicios municipales en la provincia de Buenos Aires dejaron un mapa diverso, con derrotas de jefes comunales en ejercicio, victorias ajustadas y debuts exitosos de nuevas agrupaciones políticas.
En Necochea, el actual jefe comunal Arturo Rojas (Nueva Necochea) no logró retener respaldo: su candidato, Matías Sierra, obtuvo apenas el 17,81% y quedó tercero. El triunfo fue para La Libertad Avanza (LLA).
En Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos también padeció un duro revés: su postulante, Néstor Dabi (enrolado en las filas de Somos Buenos Aires), sumó el 15,85% y quedó en tercer lugar, mientras que Fuerza Patria se alzó con la victoria.
Algo similar ocurrió en Saavedra, donde el intendente Matías Nebot presentó como candidato a Roberto Cittadini (Todos por Saavedra), que con 12,81% quedó cuarto, frente al triunfo de LLA.
En cambio, en Villarino, el intendente Carlos Bevilacqua (Acción por Villarino) mostró fortaleza territorial: su candidata, Belén Hernández, alcanzó el 31,98% y se quedó con el primer lugar, asegurando la continuidad del espacio oficialista.
La elección también marcó el estreno de nuevos sellos que lograron imponerse en sus distritos.
En San Miguel, el intendente Jaime Méndez presentó bajo su nuevo sello Primero San Miguel a Héctor Calvente, quien ganó con el 39,40%.
En Adolfo González Chaves, la jefa comunal Lucía Gómez debutó dentro de la alianza Nuevos Aires y logró que su candidata, Guillermina Atela, se impusiera con el 43,29%.
Mientras que en San Nicolás, el intendente Manuel Passaglia, con su fuerza Espacio Abierto, celebró un triunfo contundente: su postulante María Celeste López obtuvo el 50,55%, superando con comodidad a sus rivales.
Los resultados evidencian un escenario local en movimiento: algunos intendentes ven debilitado su poder territorial, otros consolidan sus proyectos y nuevas agrupaciones aparecen con fuerza, reconfigurando el tablero político en los municipios bonaerenses.