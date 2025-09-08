El peronismo domó leones, dejó una certeza y abre incógnitas hacia un futuro cercano

El peronismo ganó una elección legislativa después de 20 años en la provincia de Buenos Aires yfue el protagonista de una jornada con paliza ase impuso por una diferencia que ni en el entorno del Gobernador esperaban. La certeza que dejó el resultado y las incógnitas que se abren hacia el interior del oficialismo.El sábado 19 de julio tuvieron que recurrir a un corte de luz salvador para estirar los tiempos, evitar una ruptura y llegar a un acuerdo entre las distintas tribus. Desde aquel día, pero en el medio pasaron cosas -como diría Mauricio Macri- y 50 días después destrozaron a la furia violeta.con abrumadora diferencia en el Conurbano y sorpresivas performances en el interior. Así reafirmó que si el peronismo tiene vocación real de poder la unidad entre todos sus sectores es condición sine qua non para lograr el éxito al menos en las urnas.Sin embargo, el terreno ganado por el Gobernador coronado por el clamor presidencial que surgió desde la militancia en el búnker no se traduce en una victoria definitiva en la disputa interna que sostiene con el cristinismo., celebraron la victoria como nunca antes tras ser cuestionados por desdoblar las elecciones y se sonrojaron ante el cántico de “Axel presidente”.“Si no hubiese habido decisión política de Cristina de estar en unidad, no se hubiese llegado”, contaron en el entorno del mandatario provincial. A su vez, sentenciaron:Además, indicaron que “todos nosotros elegimos ser parte de un frente, tomar la decisión política de estar todos juntos y buscar la manera de enfrentar a Milei.”. Las palabras fueron vertidas en La Plata con la ausencia con aviso de Máximo Kirchner -que esperó los resultados junto a Cristina Fernández-, pero la presencia de la plana mayor de La Cámpora.En el terreno de las incógnitas surgen si los comicios se ganaron por el desdoblamiento o no, por el desastre económico que genera el plan del Gobierno nacional, los casos de supuesta corrupción que golpean cerca de los Milei, las constantes agresiones a jubilados y personas con discapacidad, entre otras., sobre todo porque el rol de los intendentes fue fundamental para apuntalar unos comicios extremadamente particulares. Se plebiscitó la gestión provincial, se valoró el trabajo de los alcaldes en los municipios, se premió a las administraciones que buscan garantizar algunos derechos por sobre el abandono del Estado nacional?Por supuesto, el dilema por la conducción del espacio continúa abierto como así también la confección de un programa de gobierno para tomar las riendas del país en 2027 -o cuando sea necesario-. El recuerdo del desastre del Frente de Todos con la presidencia de Alberto Fernández todavía está latente y es motivo de balances y perspectivas. Serán problemas que deberán resolverdialogó con varios protagonistas que reportan al kicillofismo, massismo y camporismo. Con el resultado fresquito, tras el discurso de Kicillof ante la militancia y del audio que envió Cristina, las voces tuvieron coincidencias sobre la importancia de la unidad.Al respecto,, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y senador electo, dijo que “fue un mensaje contundente y claro. La gente quiere votar, quiere decidir, no quiere que la atropellen, quiere un país más justo, quiere obra pública, quiere que cuiden a nuestros viejos, a los discapacitados”. A su vez, resaltó la unidad del espacio y puso su mirada en la próxima elección.diputado electo y miembro de la mesa de conducción demanifestó que el resultado fue “espectacular, arrollador, contundente en toda la provincia de Buenos Aires”. Entonces, sostuvo que “creo que lo dejó claro el Gobernador, el Presidente tiene que escuchar el resultado de las urnas y convocar al trabajo para modificar el rumbo que lleva”.“Creo que la gente expresó claramente que el problema no está en el peronismo, el problema está en el gobierno nacional”, aseguró. El legislador remarcó:. Luego, recordó: “Siempre es importante el rol de Cristina y está injustamente detenida en una situación en la que hay que seguir trabajando para que se revierta”.El presidente de la Cámara de Diputados,, integrante del, señaló: “Me parece que es un un claro mensaje de la mayoría del pueblo bonaerense, que le dice que no a las políticas restrictivas del gobierno nacional. También hay un mensaje a las formas, a los modos, a la forma de comunicarse de manera violenta, a cómo trata a los jubilados, a cómo aborda las problemáticas, por ejemplo, del Garrahan, de los médicos, de las personas con discapacidad”.“Creo que hay un un poco de todo en el mensaje,, sino también por la forma en cómo aborda las problemáticas del pueblo argentino, particularmente de la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses”, aseveró.Consultado sobre la situación del peronismo, el exintendente afirmó que “queda demostrado que con la unidad,, y representamos a sectores más amplios de la sociedad”. Octubre “más unidad y más convocatoria al pueblo bonaerense”.El líder del Frente Patria Grande y candidato a diputado nacional,, consideró que se trató de “primero de, que es un régimen ilegítimo que tiene proscripta a la presidenta del Partido Justicialista”.“Y segundo, que también nos da a nosotros la enorme responsabilidad de fortalecer no solamente la provincia de Buenos Aires, sino un proyecto nacional, popular, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Así que, hay que estar contentos por la victoria”, dijo.El intendente de Ezeiza,, fue enfático y contó que “pensamos que iba a salir como salió. La verdad que el pueblo habló. En el caso de Ezeiza sacamos 63 por ciento contra 24, unos 40 puntos de diferencia, lo que significa que el pueblo no está de acuerdo con la política que está llevando el gobierno nacional y sí está de acuerdo con la política que llevan los gobiernos municipales y el gobierno provincial”.Consultado sobre la decisión de desdoblar las elecciones, respondió que “fue muy buena, excelente. Finalmente, ante la pregunta de lo que se viene para el peronismo, concluyó: