7 de septiembre de 2025
NUEVA LEGISLATURA
El peronismo arrasó en el reparto de bancas y alcanzó la mayoría propia en el Senado
El dato destacable es que desde diciembre en la Cámara alta tendrá mayoría Fuerza Patria, que también ganó más escaños en Diputados. Lo que cosechó cada espacio, en un reparto que tuvo nada más que cinco fuerzas con acceso a bancas.
Fuerza Patria, la denominación con la que compitió el Frente de Todos, y por ende el peronismo ponía en juego 29 bancas en la Legislatura (19 en Diputados y 10 en el Senado) y no sólo las retuvo, sino que sumó 5 más, dos diputados y 3 senadores, por lo que entraron 21 candidatos a la Cámara baja y 13 a la alta. Desde el 10 de diciembre tendrá 33 escaños nuevos en el Parlamento provincial.
De este modo, en la Cámara baja tendrá una bancada de 39 (18 con mandato hasta 2027) y el Senado 24 (11 con mandato hasta 2027), con lo cual consigue el quٖórum propio
La Libertad Avanza colocó 18 diputados y 8 senadores, con lo que desde diciembre contará con 30 diputados (si se agregan los del bloque PRO con mandato hasta 2027) mientras que tendrá 14 senadores.
En tanto, Somos Buenos Aires colocó 2 diputados y 2 senadores. Espacio Abierto Hechos 3 diputados, y el Frente de Izquierda 2 diputados.
DIPUTADOS
La contundente victoria de Fuerza Patria en la Tercera sección le asegura al peronismo meter 10 de los 18 diputados que se eligen, en una de las mejores performances de los últimos 20 años.
La boleta liderada por Verónica Magario colocará en la Cámara baja desde diciembre a Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez. A ellos debe sumarse María Silvina Nardini, quien ocupa el lugar 11 de la boleta pero accederá a la banca en el lugar de Magario, quien seguirá como vicegobernadora.
En tanto, de La Libertad Avanza entraron 6: Maximiliano Bodanrenko, Maria Angel Sotolano; Alberto Ontiveros, Florencia Retamoso , Nahuel Sotelo Larcher y Leticia Bontempo.
El Frente de Izquierda retuvo las 2 bancas que ponía en juego y asumirán en diciembre Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer. Somos hizo una mala elección y quedó en el quinto lugar, detrás de Nuevos Aires.
En la Segunda sección también se impuso el peronismo, y de las 11 bancas en juego Fuerza Patria se quedó con 4: Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Romero
La Libetad Avanza se quedó con solamente 3 bancas cuando aspiraba a más. De modo que los nuevos legisladores son Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Rabinovich.
Una muy buena elección hizo la nueva Fuerza Hechos, que bajo la denominación Espacio Abierto logró conseguir 3 escaños. Además de Manuel Passaglia, entraron María Paula Bustos e Ignacio Mateucci.
En la Sexta sección (11 lugares), una de las dos donde se impuso la boleta violeta, los libertarios ganaron 5 sillas en la Cámara de Diputados. Son para Oscar Liberman, Carla Pannelli, Héctor Gay, Mariela Vitaloe y Gustavo Coria.
Por Fuerza Patria, los 4 que comenzarán mandato en diciembre hasta 2029 son Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Alejandro Acerbo y Sofía Vannelli.
Superó el piso Somos Buenos Aires y eso le permite obtener 2 bancas, la primera para el lilito Andrés De Leo y la otra para la radical Priscilla Minnaard.
En la Sección Capital (Octava) ganó el peronismo, pero las 6 bancas en disputa se dividieron. Los 3 peronistas que ingresan son Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín Malpeli. Por su parte, ocuparán escaños por La Libertad Avanza: Francisco Adorni, Julieta Quintero Chasman y Juan Esteban Osaba.
Pese a la contundente victoria, el oficialismo no llega al quórum propio aunque se reafirma como la primera minoría. Desde diciembre, y sujeto a modificaciones por reacomodamientos, los bloques a priori quedan de la siguiente manera:
Fuerza Patria 39
LLA/PRO 30
Somos Buenos Aires 3
Espacio Abierto/Hechos 3
FIT 2
UCR-Cambio Federal 4
Unión Renovación y Fe 3
Unión y Libertad 5
Coalición Cívica 2
Derecha Popular 1
SENADO
La Primera sección pone en juego 8 lugares en el Senado de la Provincia. El peronismo celebró la victoria por diez puntos y si bien se pelea por la octava banca los guarismos indican que Fuerza Patria consiguió 5 bancas y La Libertad Avanza 3.
Los peronistas que entran hasta ahora son Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel.
En tanto, desde la boleta violeta llegan a la Cámara alta Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.
La diferencia para que La Libertad Avanza pueda arrebatarle una banca al peronismno es exigua y seguramente se dirimirá en el conteo final. Los libertarios necesitan superar el 37,5% de los votos para quedarse con ese escaño en disputa.
En la Cuarta, donde Somos Buenos Aires pudo colarse en el reparto, Fuerza Patria se quedó con un triunfo que le permite acceder a 3 escaños, que son para Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago.
La Libertad Avanza, desde el segundo lugar, obtuvo 2 escaños: Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo. Por Somos Buen os Aires, en tanto, ingresan 2: el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y la radical Natalia Quintana.
En la Quinta, la otra sección que ganaron los libertarios, desde la boleta violeta llegan al Senado 3 representantes: Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías De Urraza.
Por Fuerza Patria entran 2: Fernada Raverta y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge “Pitingo” Paredi.
La Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores en juego, histórico para el peronismo. Ingresan a la Cámara alta: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
El contundente triunfo le permite al oficialismo obtener la mayoría propia en la Cámara alta, por primera vez desde que Axel Kicillof es gobernador. El nuevo Senado desde el 10 de diciembre será:
Fuerza Patria 24
La Libertad Avanza/PRO 14
Somos Buenos Aires 2
Unión y Libertad 3
UCR-Somos Buenos Aires 2
UCR-Cambio Federal 1