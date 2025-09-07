Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 NUEVA LEGISLATURA

El peronismo arrasó en el reparto de bancas y alcanzó la mayoría propia en el Senado

El dato destacable es que desde diciembre en la Cámara alta tendrá mayoría Fuerza Patria, que también ganó más escaños en Diputados. Lo que cosechó cada espacio, en un reparto que tuvo nada más que cinco fuerzas con acceso a bancas. ​​​​​​​

