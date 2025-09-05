5 de septiembre de 2025
DISTURBIOS
Caravana de Milei en Lomas de Zamora: procesaron al principal acusado de tirar piedras
Thiago Florentín fue imputado por un juez de Lomas de Zamora por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Brindó declaración indagatoria y aseguró que no tiró piedras a la comitiva presidencial.
Luego de la tensión vivida en Lomas de Zamora durante la caravana que protagonizaron el presidente Javier Milei, junto a Karina Milei, Sebastián Pareja y José Luís Espert, la justicia procesó al principal acusado de tirar una piedra cuando el presidente estaba en el distrito del Conurbano bonaerense.
Se trata de Thiago Florentín, joven de 22 años que fue imputado por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva. La medida fue dictada por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luís Armella, quien procesó al único detenido por los incidentes ocurridos durante la caravana de campaña de La Libertad Avanza el pasado 27 de agosto.
El joven de 22 años vive en Alejandro Korn y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar. La policía fue quien vio al joven con una piedra en la mano y llevaron adelante la detención. Si bien recuperó la libertad tras prestar declaración indagatoria, Florentín quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva.
A su vez, el militante quedó procesado sin prisión preventiva, aunque el juez le impuso un embargo de un millón de pesos. Luego de que brindase declaraciones, la justicia no logró probar que Florentín haya arrojado la piedra que efectivamente impactó en la caravana presidencial, como aseguraron desde el Gobierno tras el episodio.
A su vez, tampoco se acreditó hasta el momento que haya existido un ataque planificado: todo indica que la reacción fue espontánea de los vecinos que se encontraban en la zona y querían expresarse en contra del presidente.
Durante la declaración indagatoria, el joven negó haber lanzado piedras y explicó que había asistido al lugar en el marco de una protesta convocada por una organización social. A cambio de su presencia, dijo que le entregaron un bolsón de comida.
La caravana de Javier Milei por Lomas de Zamora fue uno de los actos donde hubo disturbios entre militantes oficialistas y opositores. Otro de ellos fue durante la presentación de Javier Milei en la ciudad de Junín para presentar a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que disputarán las próximas elecciones de octubre.
El otro ocurrió el pasado miércoles, cuando el presidente cerró la campaña bonaerense en Moreno. Allí también hubo una serie de incidentes entre manifestantes, pero no pasaron a mayores.