Viernes, 5 septiembre 2025
Argentina
Buenos Aires
5 de septiembre de 2025
OPERATIVO

El Registro de las Personas y las Casas de la Provincia entregan DNI en horario ampliado

Desde el Gobierno dieron a conocer que hasta el domingo 7 inclusive se podrán retirar documentos en todas las delegaciones. En qué sedes se podrá hacer el trámite

Hasta el domingo 7 inclusive, todas las delegaciones del Registro Provincial de las Personas atenderán al público en horario ampliado incluyendo a las 18 Casas de la Provincia. Al momento del comicio electoral sólo se podrá acreditar la identidad a través del DNI que figura en el padrón o uno posterior. No serán válidas las constancias de trámite.

Este viernes 5 se podrá retirar DNI de 08:00 a 16:00, el sábado 6 de 08:00 a 13:00 y el domingo 7 de 08:00 a 18:00 incluyendo el trámite de exposición de extravío de DNI.

El horario extendido incluye a las oficinas del Registro Provincial de las Personas que funcionan en la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela y Magdalena.

 

Las Casas de la Provincia

 

Casa de la Provincia

Callao 237 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 

Casa de la Provincia en 25 de Mayo

Avenida 36 y Calle 10

 

Casa de la Provincia en Villa Gesell

Boulevard Gesell entre 137 y Paseo 139

 

Casa de la Provincia en General Belgrano

Burgueño 676

 

Casa de la Provincia en Los Toldos / General Viamonte

Monteagudo 95

 

Casa de la Provincia en Baradero

Bulnes 1016

 

Casa de la Provincia en Pila

Manuel Belgrano 212

 

Casa de la Provincia en General Lavalle

Heriberto Gibson 1160

 

Casa de la Provincia en Castelli

Maipú 242

 

Casa la Provincia en Zárate

Andrade 159

 

Casa de la Provincia en Colón

Boulevard 50 entre 7 y Av. Perón

 

Casa de la Provincia en Saladillo

Leandro Alem y 12 de Octubre

 

Casa de la Provincia en Carlos Casares

Maipú 274

 

Casa de la Provincia en Chascomús

Soler 450

 

Casa de la Provincia en Olavarría

Junín y Necochea

 

Casa de la Provincia en Florencio Varela

Diagonal Granaderos de San Martín 46

 

Casa de la Provincia en Magdalena

Viedma y Goenaga

 

Casa de la Provincia en Ranchos / General Paz

Betbeze y Coronel Vivot

 

Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar / Mar Chiquita

Monte Hermoso y Cardiff

