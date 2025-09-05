5 de septiembre de 2025
El Registro de las Personas y las Casas de la Provincia entregan DNI en horario ampliado
Desde el Gobierno dieron a conocer que hasta el domingo 7 inclusive se podrán retirar documentos en todas las delegaciones. En qué sedes se podrá hacer el trámite
Hasta el domingo 7 inclusive, todas las delegaciones del Registro Provincial de las Personas atenderán al público en horario ampliado incluyendo a las 18 Casas de la Provincia. Al momento del comicio electoral sólo se podrá acreditar la identidad a través del DNI que figura en el padrón o uno posterior. No serán válidas las constancias de trámite.
Este viernes 5 se podrá retirar DNI de 08:00 a 16:00, el sábado 6 de 08:00 a 13:00 y el domingo 7 de 08:00 a 18:00 incluyendo el trámite de exposición de extravío de DNI.
El horario extendido incluye a las oficinas del Registro Provincial de las Personas que funcionan en la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela y Magdalena.
Las Casas de la Provincia
Casa de la Provincia
Callao 237 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Casa de la Provincia en 25 de Mayo
Avenida 36 y Calle 10
Casa de la Provincia en Villa Gesell
Boulevard Gesell entre 137 y Paseo 139
Casa de la Provincia en General Belgrano
Burgueño 676
Casa de la Provincia en Los Toldos / General Viamonte
Monteagudo 95
Casa de la Provincia en Baradero
Bulnes 1016
Casa de la Provincia en Pila
Manuel Belgrano 212
Casa de la Provincia en General Lavalle
Heriberto Gibson 1160
Casa de la Provincia en Castelli
Maipú 242
Casa la Provincia en Zárate
Andrade 159
Casa de la Provincia en Colón
Boulevard 50 entre 7 y Av. Perón
Casa de la Provincia en Saladillo
Leandro Alem y 12 de Octubre
Casa de la Provincia en Carlos Casares
Maipú 274
Casa de la Provincia en Chascomús
Soler 450
Casa de la Provincia en Olavarría
Junín y Necochea
Casa de la Provincia en Florencio Varela
Diagonal Granaderos de San Martín 46
Casa de la Provincia en Magdalena
Viedma y Goenaga
Casa de la Provincia en Ranchos / General Paz
Betbeze y Coronel Vivot
Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar / Mar Chiquita
Monte Hermoso y Cardiff