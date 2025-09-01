1 de septiembre de 2025
INVESTIGACION
Murió un adolescente de 15 años en un boliche y su familia denuncia que fue atacado
El hecho ocurrió luego de que el joven ingresara a la disco, utilizando el documento de un amigo mayor de edad, según indicaron medios locales.
Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, murió en un boliche ubicado en el partido de Quilmes. Su familia denuncia que fue agredido dentro del local bailable.
De acuerdo a NA, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida. Sin embargo, su familia y allegados sugieren que la muerte pudo ser el resultado de una agresión.
En esa línea, la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, que está a cargo de la investigación, dispuso el protocolo de rigor en estos casos y ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.
Mientras la justicia trabaja, las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo y reclamos de justicia. “Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club 21. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”, escribió en sus perfiles de redes sociales la hermana de Camilo.
“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”, aparece en el posteo, acompañado por una foto del adolescente de 15 años, que comparten sus allegados y amigos.
La fiscalía trabaja con las cámaras de seguridad internas y externas del boliche y con los testimonios de los jóvenes que asistieron esa noche. Además, analiza la responsabilidad de quienes permitieron el ingreso de un menor de edad al lugar.