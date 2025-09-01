A tres años del intento de asesinato a CFK: los pedidos de justicia en las redes

Se cumplen 3 años del intento de asesinato de @CFKArgentina. Se borraron los teléfonos, se desvió la investigación y todavía hoy siguen sin castigo los que planearon y financiaron el atentado. La misma Justicia que la condenó injustamente.#ArgentinaConCristina#CristinaLibre — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2025

Hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio contra @CFKArgentina.

La misma justicia que la condenó rápida e injustamente es la que no investiga a los culpables intelectuales y financistas del hecho.

A tres años del intento de magnicidio de @CFKArgentina seguimos exigiendo condena para los autores materiales y que nos digan quiénes son los autores intelectuales que permanecen en las sombras.



El mismo Poder Judicial que la condenó sin pruebas decidió no investigar a quienes…

A tres años del intento de asesinato de @CFKArgentina, seguimos exigiendo justicia y que se investigue a los verdaderos responsables.



Cristina lo dijo con claridad: "no vienen por mí, vienen por el pueblo". Y hoy lo vemos en la represión a los jubilados, en el ajuste brutal…

Tres años del atentado contra @CFKArgentina, tres años de impunidad. La única pregunta que el Partido Judicial se niega a responder es: ¿Quién mandó a matar a Cristina?



La bala no salió, pero el fallo para proscribirla sí. Es Cristina quien debía estar de candidata en estas…

No nos olvidamos de que antes de meterla presa la quisieron matar. Y no vamos a dejar de preguntar: ¿hasta cuándo va a seguir el pacto de silencio? ¿dónde están los autores intelectuales? ¿quién mandó a matar a Cristina?



Hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina…

A 3 años del atentado a Cristina, la justicia sigue sin investigar a los responsables políticos que idearon el ataque. La misma justicia que la proscribió. Nosotros la vamos a bancar siempre por haberle cambiado la vida a los humildes de la patria.

Basta de impunidad.

Basta de impunidad. pic.twitter.com/pEj7q9iWh7 — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 1, 2025

La quisieron matar, y fallaron. La quisieron proscribir y no juntaron los votos. La condenaron para sacarla de la cancha. Hace tres años empezaron a romper la democracia para romper el país. Eso sí, Cristina está más viva que nunca. Y libre en el corazón del pueblo argentino.

La bala no salió y tres años después dispararon con el fallo. En ninguno de los casos la justicia actuó como debía.



Hace dos meses la Corte dio un paso mas en la campaña de persecución judicial y mediatica, estigmatización y odio contra Cristina.



En este dia y cada día, toda…