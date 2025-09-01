Apps
Lunes, 1 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
1 de septiembre de 2025
CALLE VIRTUAL

A tres años del intento de asesinato a CFK: los pedidos de justicia en las redes

Se cumplieron tres años del intento de magnicidio de la exmandataria y los principales referentes del peronismo pidieron justicia a través de las redes sociales.

A tres años del intento de asesinato a CFK: los pedidos de justicia en las redes
Compartir

Este 1 de septiembre se cumplen tres años desde el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desde el peronismo, referentes de peso exigieron justicia y esclarecimiento del hecho. Además, cuestionaron la legitimidad de la condena que la exfuncionaria se encuentra cumpliendo en su domicilio.

Una de las primeras publicaciones sobre el aniversario del siniestro suceso fue por parte del hijo de Cristina, el actual diputado nacional Máximo Kirchner, quien compartió una foto inédita de la expresidenta junto al Indio Solari.

En el posteo, el dirigente de La Cámpora repasó algunos de los momentos que rodearon aquel 1 de septiembre de 2022, rememorando otros ataques a la figura de la exmandataria. También extendió un mensaje de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre: "El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista".
 



El mandatario provincial, Axel Kicillof, también elevó un mensaje sobre el intento de asesinato y puso el foco en el mal accionar de la justicia. En su publicación, el gobernador afirmó que "todavía hoy siguen sin castigo los que planearon y financiaron el atentado".
 
Otras figuras de renombre que forman parte del histórico partido también hicieron eco del aniversario y realizaron publicaciones denunciando el mal accionar de la justicia y reclamando un esclarecimiento del atentado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ULTIMA VUELTA

En “descomposición”: el duro diagnóstico de Carlos Bianco sobre el presente de LLA

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó una nueva conferencia junto al ministro de Economía, Pablo López y al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Repaso de la agenda, "Elecciones Bonaerenses" y la gestión libertaria en "proceso de descomposición".

NOTICIAS MÁS VISTAS

Chau caravanas: La Libertad Avanza cerrará su campaña bonaerense bajo techo

En “descomposición”: el duro diagnóstico de Carlos Bianco sobre el presente de LLA

Kicillof recicló una frase de Milei y señaló que "la economía cae como buzo en pedo" 

Los que se quedan con el relevo local

Valdés se impuso en Corrientes y no habrá balotaje: el PJ segundo y LLA fuera del podio

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET