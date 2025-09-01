A tres años del intento de asesinato a CFK: los pedidos de justicia en las redes

La Tecla
Se cumplen 3 años del intento de asesinato de @CFKArgentina. Se borraron los teléfonos, se desvió la investigación y todavía hoy siguen sin castigo los que planearon y financiaron el atentado. La misma Justicia que la condenó injustamente.#ArgentinaConCristina#CristinaLibre— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2025
Hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio contra @CFKArgentina.— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 1, 2025
La misma justicia que la condenó rápida e injustamente es la que no investiga a los culpables intelectuales y financistas del hecho. pic.twitter.com/VXGQakRDXe
A tres años del intento de magnicidio de @CFKArgentina seguimos exigiendo condena para los autores materiales y que nos digan quiénes son los autores intelectuales que permanecen en las sombras.— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 1, 2025
El mismo Poder Judicial que la condenó sin pruebas decidió no investigar a quienes…
A tres años del intento de asesinato de @CFKArgentina, seguimos exigiendo justicia y que se investigue a los verdaderos responsables.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2025
Cristina lo dijo con claridad: “no vienen por mí, vienen por el pueblo”. Y hoy lo vemos en la represión a los jubilados, en el ajuste brutal… pic.twitter.com/HJ1ngWyYvy
Tres años del atentado contra @CFKArgentina, tres años de impunidad. La única pregunta que el Partido Judicial se niega a responder es: ¿Quién mandó a matar a Cristina?— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 1, 2025
La bala no salió, pero el fallo para proscribirla sí. Es Cristina quien debía estar de candidata en estas… pic.twitter.com/VQfIIjT79w
A 3 años del intento de magnicidio a @CFKArgentina #3AñosDeImpunidad pic.twitter.com/Z74nAPkyME— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) September 1, 2025
No nos olvidamos de que antes de meterla presa la quisieron matar. Y no vamos a dejar de preguntar: ¿hasta cuándo va a seguir el pacto de silencio? ¿dónde están los autores intelectuales? ¿quién mandó a matar a Cristina?— Ariel Archanco (@ArielArchanco) September 1, 2025
Hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina… pic.twitter.com/Syt6dCi3TJ
A 3 años del atentado a Cristina, la justicia sigue sin investigar a los responsables políticos que idearon el ataque. La misma justicia que la proscribió. Nosotros la vamos a bancar siempre por haberle cambiado la vida a los humildes de la patria.— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 1, 2025
Basta de impunidad. pic.twitter.com/pEj7q9iWh7
La quisieron matar, y fallaron. La quisieron proscribir y no juntaron los votos. La condenaron para sacarla de la cancha. Hace tres años empezaron a romper la democracia para romper el país. Eso sí, Cristina está más viva que nunca. Y libre en el corazón del pueblo argentino.— Federico Otermín (@fotermin) September 1, 2025
La bala no salió y tres años después dispararon con el fallo. En ninguno de los casos la justicia actuó como debía.— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 1, 2025
Hace dos meses la Corte dio un paso mas en la campaña de persecución judicial y mediatica, estigmatización y odio contra Cristina.
En este dia y cada día, toda… pic.twitter.com/c3CvCoAuOo
Como no la pudieron matar, ahora la proscriben. El objetivo siempre fue el mismo. Pero hagan lo que hagan, el amor del pueblo con @CFKArgentina es imparable.— Florencia Saintout (@fsaintout) September 1, 2025
A 3 años de aquel atroz atentado, seguimos exigiendo castigo para los responsables intelectuales.
Sin #CristinaLibre no… pic.twitter.com/RaVnb6HiSa