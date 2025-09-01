1 de septiembre de 2025
LEGISLATIVAS 2025
Chau caravanas: La Libertad Avanza cerrará su campaña bonaerense bajo techo
Luego de rechazos y algunas agresiones, los libertarios eligieron un club en Moreno, el segundo distrito más poblado . Será este miércoles 3 y el presidente Javier Milei será el orador central.
Las experiencias en la calle no han sido fáciles para los libertarios en los últimos días, en medio de un clima de agitación social a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Con antecedentes de violencia y poca tolerancia, los responsables de la campaña bonaerense descartaron la idea de continuar con sus actos callejeros y optaron por la seguridad que les ofrece realizar el cierre de campaña en un lugar cerrado.
Así, desde La Libertad Avanza confirmaron que el broche final en la Provincia tendrá lugar este miércoles 3 de septiembre en el club Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui de la localidad de Moreno, en pleno corazón del Conurbano.
La organización del acto, que tendrá al presidente Javier Milei como orador central, descartó otras opciones de localización, como es el caso de General Rodríguez, decidiéndose por el municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.
La campaña libertaria atravesó varios momentos de tensión, con un primer episodio en Junín. En ese territorio, donde se presentó la lista de candidatos seccionales, dirigentes como José Luis Espert o el coordinador provincial Sebastián Pareja mantuvieron disputas verbales con militantes de otras fuerzas políticas.
La situación se agravó días después en Lomas de Zamora, cuando una caravana encabezada por el Presidente y su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, no pudieron finalizar su recorrido y sufrieron el lanzamiento de objetos que obligaron a evacuar al mandatario.