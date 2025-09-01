Chau caravanas: La Libertad Avanza cerrará su campaña bonaerense bajo techo

ULTIMA VUELTA

En “descomposición”: el duro diagnóstico de Carlos Bianco sobre el presente de LLA El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó una nueva conferencia junto al ministro de Economía, Pablo López y al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Repaso de la agenda y última vuelta previo a la primera edición de las "Elecciones Bonaerenses".