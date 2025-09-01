Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2025 AL CRUCE

Kicillof recicló una frase de Milei y señaló que "la economía cae como buzo en pedo"

Reeditando la frase del Presidente, el gobernador bonaerense lamentó que la gestión libertaria no se ocupe de la "micro". "Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo", sentenció.

