Advierten que la libre circulación de bitrenes pone en riesgo rutas y seguridad vial

Un informe cuestiona la Resolución 1196/2025, que habilitó a camiones de hasta 30 metros y 75 toneladas a transitar por toda la red vial nacional. Señala que la medida carece de estudios técnicos y trasladará a la sociedad los costos de infraestructura y siniestralidad.

