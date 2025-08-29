Apps
Viernes, 29 agosto 2025
Argentina
Buenos Aires
29 de agosto de 2025
RUMBO A SEPTIEMBRE

Recorrida, asado y arenga de Kicillof a los intendentes para el sprint final de la campaña

El gobernador encabezó este viernes varias actividades en Almirante Brown, territorio del peronista Mariano Cascallares. La jornada culminó con un asado del que participaron una veintena de intendentes y donde el mandatario pidió intensificar la campaña y militar “casa por casa” para las elecciones del 7 de septiembre .

Luego de un acto en Pilar junto al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, el gobernador Axel Kicillof participó ayer de un plenario en Florencio Varela invitado por el Movimiento Evita, a días de las elecciones legislativas bonaerenses. Hoy tocó volver a la Tercera Sección, como parte de una campaña que ingresa en su recta final y en la que el mandatario está decidido a ponérsela al hombro para respaldar la lista de consenso que disputará el liderazgo en territorio bonaerense, y la Tercera es el bastión a custodiar y donde el peronismo no se puede dar el lujo de un traspié.

Desde temprano, Kicillof se movió en la geografía browniana con una primera escala en la Universidad Nacional Guillermo Brown, una de las casas de estudios del Conurbano con una particularidad: su rector es Pablo Domenichini, diputado provincial de la UCR y competidor por Somos Buenos Aires de Verónica Magario, quien encabeza la lista de Fuerza Patria en esa sección.

Lo acompañaron, además de la vicegobernadora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el intendente local, Mariano Cascallares. Participaron también las y los candidatos a diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño; y a concejales Paula Eichel, Leandro Battafarano y Micaela Ortíz.

Recorrida, asado y arenga de Kicillof a los intendentes para el sprint final de la campaña

Durante su visita a la UNaB, Kicillof recorrió los terrenos donde la provincia retomará la construcción de un edificio de dos niveles y la restauración de la sede del rectorado, obras que fueron paralizadas por el Gobierno Nacional. Allí, en el parque de la ex Quinta Rocca, que está siendo puesto en valor por el municipio, el Gobernador conversó con estudiantes de nivel secundario y universitario.

 “La educación pública es la principal herramienta de una comunidad que tiene un proyecto colectivo y aspira a la movilidad social ascendente y al desarrollo con equidad”, dijo el mandatario en el lugar. “Las universidades del conurbano están llenas de hijos de trabajadores: son la primera generación de sus familias en acceder a estudios superiores y pueden hacerlo porque la universidad es pública, gratuita y, sobre todo, está cerca”, agregó.Tras la actividad, donde apuntó contras las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, Kicillof y la comitiva recorrieron los avances de las obras de mejora integral de la Ruta Provincial N°4. Allí, Magario resaltó: “Este es un tiempo difícil para todos: hay despidos, los salarios no alcanzan y el consumo popular se derrumba. Frente a eso, mientras otros se ausentan, en la Provincia seguimos sosteniendo la educación y la salud pública para que ninguna familia quede a la deriva”.

“Hoy está presente el debate sobre la importancia del Estado: cada vez que recorremos los barrios confirmamos que en Almirante Brown se necesita un Estado fuerte, comprometido y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de la gente”, señaló el intendente Cascallares. Mientras que Juan Grabois subrayó: “La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof, para ponerse del lado de los trabajadores y de los más humildes y lograr así una sociedad más justa y un país soberano”.

Por último, Kicillof dijo que “Hay que decir las cosas con todas las letras. Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei”.

Recorrida, asado y arenga de Kicillof a los intendentes para el sprint final de la campaña

Además, la jornada incluyó un encuentro con más de 500 jóvenes, entre estudiantes secundarios y universitarios, en el marco del Día del Árbol y un festejo por los 12 años de la fundación de la localidad San Francisco de Asís. Allí estuvieron, además, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el administrador de la Dirección de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano; y el subadministrador, Hernán Y Zurieta; el senador provincial Federico Fagioli y su par María Rosa Martínez; el vicerrector de UNAB, Facundo Nejamkis; y la presidenta del Club Atlético Monteverde, Liliana Sánchez.

ALMUERZO CON INTENDENTES

Tras la recorrida, el Gobernador, la vicegobernadora y los ministros compartieron un almuerzo en un quincho de la localidad de Longchamps, del que participaron unos 25 intendentes, según pudo reconstruir La Tecla. “Había de casi todas las secciones electorales”, aseguraron desde el espacio oficialista.

Habían sido invitados todos los jefes comunales que reportan a Fuerza Patria, pero el fragor de la campaña hizo que muchos se quedaran en sus distritos. Los alcaldes venían pidiéndole a Kicillof una reunión desde hace unos días y él aprovechó para convocarlos a Brown.

“Este 7S hay que decirle al Gobierno Nacional que hasta acá llegó, que la motosierra no va más y darle a la política del individualismo y crueldad, una respuesta colectiva. Vayamos a votar y llenemos las urnas de #FuerzaPatria”, sostuvo en sus redes sociales Kicillof, y fue parte de esto lo que repitió frente a los intendentes.

El asado se extendió por un poco más de dos horas, y en un marco de optimismo por los números que arrojarían las últimas encuestas, se hizo un repaso de la campaña y de cómo se encarará el último tramo de la misma de cara a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre. En ese sentido fue donde se lo escuchó más enfático a Kicillof, con el pedido de redoblar los esfuerzos en el sprint final.

En su arenga final, el Gobernador les pidió a los alcaldes que intensifiquen la campaña y salgan a militar casa por casa, en la búsqueda no sólo de voluntades que acompañan la propuesta de Fuerza Patria, sino también para alentar al electorado a que se acerque a los centros de votación y no se quede en sus casas, obviando una de las responsabilidades que la Constitución le demanda a los ciudadanos. 

Recorrida, asado y arenga de Kicillof a los intendentes para el sprint final de la campaña





 

Buenos Aires

