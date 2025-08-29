Recorrida, asado y arenga de Kicillof a los intendentes para el sprint final de la campaña

TRAGO AMARGO
Tras la actividad, donde apuntó contras las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, Kicillof y la comitiva recorrieron los avances de las obras de mejora integral de la Ruta Provincial N°4. Allí, Magario resaltó: “Este es un tiempo difícil para todos: hay despidos, los salarios no alcanzan y el consumo popular se derrumba. Frente a eso, mientras otros se ausentan, en la Provincia seguimos sosteniendo la educación y la salud pública para que ninguna familia quede a la deriva”.
Quienes defendemos la universidad pública como un instrumento de movilidad social sabemos que para fortalecerla se necesita más inversión.— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 29, 2025
La construcción de un nuevo edificio de dos niveles para la @unaboficial y la restauración de su rectorado, obras frenadas por el Gobierno… pic.twitter.com/6oyGd81C66