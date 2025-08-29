Volver | La Tecla Municipios 29 de agosto de 2025 BOLIVAR

Perimetral a militante libertario por acosar a una candidata de la Izquierda

En Bolívar, la candidata a consejera escolar por el Frente de Izquierda, Daniela Berdesegar, denunció amenazas y mensajes hostigatorios por parte de un militante de La Libertad Avanza, al cual la Justicia le dictó una perimetral.

