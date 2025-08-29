29 de agosto de 2025
BOLIVAR
Perimetral a militante libertario por acosar a una candidata de la Izquierda
En Bolívar, la candidata a consejera escolar por el Frente de Izquierda, Daniela Berdesegar, denunció amenazas y mensajes hostigatorios por parte de un militante de La Libertad Avanza, al cual la Justicia le dictó una perimetral.
Según la denuncia que elevó Berdesegar a la Justicia, un seguidor libertario de Bolívar le envió una serie de mensajes intimidatorios. La situación escaló tanto que el propio armador de La Libertad Avanza local, César Pacho, intentó despegar al partido al alegar que el hombre no milita en las filas de Javier Milei.
“Se trata de un simpatizante de La Libertad Avanza, quien realizó comentarios ofensivos y misóginos ante la publicación de Berdesegar. En ese posteo, además de figurar nuestras propuestas, aparecen las fotos de tres compañeras que encabezan las listas en Bolívar y la sección electoral, ante lo cual comentó ‘100% belleza, 0% cerebro‘. No contento con eso, cuando su comentario fue eliminado por irrespetuoso, se dedicó a denigrar y amenazar en las redes personales nuestra compañera Daniela por medio de mensajes de audio efímeros a”, señaló el Frente de Izquierda.
En ese sentido, la militante del FIT-U realizó una presentación ante el Juzgado de Paz Letrado, donde adjuntó la documentación respaldatoria. Días después, el organismo judicial dictó una medida de protección perimetral, con lo cual el dirigente libertario no puede acercarse a la mujer.
“No vamos a dejar pasar ni la menor agresión. Están en juego la integridad física y psicológica de nuestra compañera, así como la libertad democrática de poder desarrollar la campaña sin amenazas ni persecuciones. Es por eso que inmediatamente lo hemos denunciado por violencia de género y logrado una restricción de acercamiento para proteger a nuestra compañera y candidata. Le pedimos al espacio político local que encabeza César Pacho que se separe de personas agresivas como esta y no las proteja”, recriminó la Izquierda bolivarense.
La respuesta de La Libertad Avanza Bolívar
Por su parte, La Libertad Avanza Bolívar salió con un comunicado a desmentir el vínculo del seguidor de Milei acusado de acosar a la candidata de la Izquierda, en un intento de desligarse de la denuncia judicial que terminó el dictado de una perimetral.
“La denuncia ya está en manos de la Justicia, que debe actuar con total independencia. La persona señalada no pertenece a nuestras listas ni participó en La Libertad Avanza Bolívar. Con la violencia no hay democracia, lo que realmente atenta contra la convivencia es el abandono y la violencia que el kirchnerismo viene aplicando en el municipio”, consideró el primer candidato a concejal libertario.
Por caso, Pacho expresó que no conoce al implicado, que si “hubiese estado en La Libertad Avanza ya lo hubiese echado” y que se comunicó con Berdesegar para ponerse a disposición. “Creo que lo principal es entender que hay que cuidar la democracia”, expresó en diálogo con medios locales.