29 de agosto de 2025

Suspenden las validaciones de los Vouchers Educativos durante 2025

Esta medida busca garantizar que los alumnos beneficiarios puedan mantener su asistencia a las instituciones públicas de gestión privada con al menos el 75% del aporte estatal sin que los procedimientos interfieran en el cierre del ciclo lectivo.

