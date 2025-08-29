Apps
IMPORTANTE

Suspenden las validaciones de los Vouchers Educativos durante 2025

Esta medida busca garantizar que los alumnos beneficiarios puedan mantener su asistencia a las instituciones públicas de gestión privada con al menos el 75% del aporte estatal sin que los procedimientos interfieran en el cierre del ciclo lectivo.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 1327/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, dispuso que durante el año 2025 quede suspendida la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”.

La decisión de suspender las validaciones mensuales, que lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se fundamenta en la proximidad del cierre del ciclo lectivo.

Asimismo, la idea es no afectar las trayectorias educativas de los alumnos. La medida se encuadra en las facultades conferidas por el Decreto 50/2019 y la Resolución 61/2024.

Es importante señalar que el programa, creado mediante la Resolución 61/2024 del Ministerio de Capital Humano, consiste en la entrega de prestaciones temporarias destinadas a asegurar la permanencia de los estudiantes en esas instituciones.
 
Según el reglamento, estas prestaciones se otorgaban en dos o tres cuotas mensuales y requerían que las instituciones educativas realizaran validaciones mensuales sobre los beneficiarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

El texto oficial aclara que la suspensión tiene carácter excepcional y se aplica exclusivamente para el año 2025. No se especifica aún si el mecanismo de validaciones se retomará en 2026 o si habrá una revisión integral del reglamento del programa.




 

